Juan Reverdito apuntó contra Estefi Berardi: "Qué mina más falsa e infumable"

Hace unos días, Juan Reverdito estuvo en Mañanísima y opinó sobre la separación de Nacho Castañares y La Tora Villar, pero eso no fue todo, ya que también protagonizó un fuerte cruce en vivo con Estefi Berardi.

Ahora, fue el joven finalista quien estuvo en el ciclo de Carmen Barbieri, y al debatir sobre los comentarios de su ex compañero, la panelista apuntó sin filtros: "Juan no sabe de quién más hablar mal para salir en un portal, me tiene harta. ¿A quién le importa lo que diga? ¿Quién es Juan?", y Pampito agregó: "Qué pesado".

El taxista no se quedó callado ante este nuevo ataque, y desde sus historias de Instagram respondió: "Primero, ese que dice 'qué pesado', ni sé quién sos", y sobre Estefi, Juan agregó: "La otra desagradable. Te echan de todos lados. Y no hables más de mí. Qué payasa esta mina por Dios. Jajajaja, me río, qué mina más falsa".

Las historias de Juan Reverdito.

Por último, Juan Reverdito destrozó a Estefi Berardi y escribió claramente enojado: "Después la otra mina infumable. Qué mina tan desagradable, vive hablando mal de todos. Ahora se entiende porqué se fue de 'LAM'".

¿Cómo fue el cruce en vivo entre Juan Reverdito y Estefi Berardi?

Todo comenzó cuando el ex participante de Gran Hermano estuvo en Mañanísima y la panelista le consultó sin filtros: "¿Te molestó que dije que cartoneabas cámara?".

Juan Reverdito no dudó en mostrarse molesto con Estefi Berardi y respondió: "No, lo que me molesta es que hayas dicho que yo cartoneaba para tener una entrevista. No sé qué es cartonear para tener un minuto de cámara. Estoy cansado, podrido, de que la mayoría me peguen. Fue un juego lo de GH y me siguen pegando por eso al día de hoy".

