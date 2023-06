Juana Repetto pasó unos días en la costa junto a su familia. Recientemente, la hija de Reina Reech también estuvo de paso por Brasil y, previamente, había disfrutado de unos días en Pinamar, a solas con sus hijos. Sus frecuentes viajes despertaron las alarmas de sus seguidores, que se preguntaron el origen de los ingresos de la influencer para costear estas vacaciones.

La hija de Reina Reech tiene una gran comunidad de seguidores que la apoyan día a día y están al tanto de la vida de sus hijos. Es por eso que Juana Repetto los valora y, de vez en cuando, abre una caja de preguntas en su Instagram para que puedan sacarse todas las dudas sobre su vida. Y, dada la oportunidad, un usuario le consultó: “¿De dónde sacás plata para vivir de vacaciones?”.

Juana Repetto.

La pregunta no le cayó nada bien a Juana Repetto, quien salió furiosa a contestar en un extenso párrafo. “Me fui cinco días a Pinamar, a fin de año, sola con los chicos, mientras marido trabajaba (le pagan por su trabajo, de ahí se saca la plata). Y ahora hicimos un viaje familiar los cinco que no habíamos podido hacer en vacaciones”, comenzó explicando.

“Somos muy afortunados y agradezco poder viajar en familia, pero no siento que eso sea vivir de vacaciones. Y yo la plata la saco de mi laburo, que entre otros (que también mantengo en privado), es generar contenido en mis redes, por ejemplo, respondiéndole a gente como vos que por supuesto es lo menos valioso de esta cuenta, pero genera movimiento igual, porque a la gente le gusta el bardo”, continuó Juana Repetto, claramente apuntando contra el usuario y sus haters.

La respuesta de Juana Repetto tras ser acusada de "vivir de vacaciones".

“Todo ese movimiento, más el contenido que genero para esta bella comunidad con mucho amor y dedicación, hace que en este caso la cadena de hoteles al que fuimos nos haya invitado la estadía”, sentenció Juana Repetto, dejando en claro que las marcas la buscan para colaborar con ella por su buen desempeño en las redes sociales.

Juana Repetto se indignó por los comentarios sobre sus vacaciones

Si bien Juana Repetto tiene una gran base de seguidores que la acompañan, la influencer siempre se encarga de responderle a aquellos usuarios que se enojan por sus actitudes. Recientemente viajó a Brasil con sus hijos, quienes tuvieron que ausentarse al colegio, y en las redes no tardaron en criticarla y le recordaron que, durante la pandemia, ella estaba muy molesta por la pérdida del año escolar.

Juana Repetto estalló de furia al ser criticada por vacacionar con sus hijos en época escolar.

Sin pelos en la lengua, Juana Repetto contraatacó: “¿Cómo van a comparar un año de pibes encerrados, ‘aprendiendo’ a través de una pantalla y sin socialbilizar, sin educación, sin contacto físico, sin juego, sin compartir; con faltar cinco días al colegio”, y luego agregando: “No piensan antes de escribir o ¿qué les pasa?”.

H.O