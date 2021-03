Juana Viale habló del viaje que hizo por el país con su hija Ámbar

A un día de volver a la televisión con "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand" Juana Viale contó finalmente quien la acompañó en el viaje que hizo en el verano por las provincias argentinas en febrero y fue nada mas ni nada menos que con su hija Ámbar (fruto de su relación con Juan de Benedictis), quien está a punto de cumplir 18 años.

Entrevistada por Diego Leuco contó: “Con Ámbar emprendí un viaje por el país sin hoja de ruta" y agregó que lo hicieron ella, su hija, una amiga de Ámbar y un amigo de ella. “Dije, vamos al Norte. Mi hija es muy estructurada, no sé a quién sale. ‘¿Dónde vamos a dormir?’, me preguntaba. ‘No sé, ya veremos, vos me conocés’, le decía. La idea era parar en campings, pero estaban cerrados. Los primeros tres días fueron difíciles. Fuimos con un amigo mío, un hermano del alma, y trajo para el viaje sopa paraguaya que fue todo lo que comimos al principio. Hicimos como 9 mil kilómetros en veintipico de días”, contó la nieta de la diva de los almuerzos.

Al referirse a su hija Juana fue contundente: “Es un ser distinto mi hija. Fui madre muy joven y me crié y eduqué con ella. No es lo mismo mi maternidad a los 25 y a los 29″. Además habló de Agustín Goldenhorn, su novio desde hace dos años: "Es una persona muy buena. Es un gran músico, tenía una banda muy buena que se llamaba Falsos Profetas. Es amoroso en el sentido más lindo de la palabra. El también tiene hijos... es un quilombo...”, finalizó.

Ámbar de Benedictis: copiá su look "eforthless chic"

Desde su aparición en el programa de su bisabuela, Mirtha Legrand, lo cierto es que Ámbar de Benedictis se ha convertido en todo un tema de conversación. Es que con sólo 17 años, la hija mayor de Juana Viale, ya marca tendencias.

Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale y Juan de Benedictis, hizo su debut en uno de los programas más aclamados de la historia de la televisión y para esa ocasión eligió un look "eforthless chic", que causó furor entre los televidentes.

A diferencia de su mamá, su abuela y su bisabuela, Ámbar de Benedictis no optó por mostrarse con un vestido ultra formal. Por el contrario, impactó con su apariencia súper canchera.

Ámbar de Benedictis eligió una mini y una camisa blanca que llevó suelta y cerrada hasta el cuello. La prenda estrella del outfit tenía mangas XXL y detalles de perlas.

Para rematar el look, Ámbar de Benedictis sumó borceguíes de cuero negro, para darle una vuelta "rocker" a su total look. Por último, llevó el pelo semirrecogido con una trenza y dejó a la vista el mechón claro -a contra tono- que se dejó sobre un costado.

¡Tendencia total!