Juana Viale reveló la receta de su ensalada favorita: fácil, rica y lejos del horno

En las últimas horas, la presentadora volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram con una publicación que rápidamente se convirtió en tema de conversación. En las imágenes se podía ver un plato que se adapta perfectamente a los días de calor, combinando sabores frescos, coloridos y saludables.

En el posteo de Instagram, se puede ver a Juana Viale armando una ensalada en la cocina de su casa. El plato, dispuesto en un bowl amplio, destaca por su variedad de colores y texturas. La propuesta se aleja de lo sofisticado y apuesta por lo casero, con productos frescos y bien seleccionados para aportar naturalidad.

La receta, según lo que se distingue en las fotos, incluye pepino en cubos, tomates cherry rojos y amarillos, pimiento amarillo, cebolla morada cortada bien fina y un queso fresco o semiduro, que podría ser pategrás, fontina o incluso un queso de cabra desgranado. A todo esto se suman hierbas frescas como perejil o albahaca, y un toque verde.

El resultado de la preparación de Juana Viale es una ensalada mediterránea, liviana pero completa, que combina lo crujiente de las verduras con la suavidad del queso y la frescura de las hierbas. Más allá de los ingredientes, el detalle que resaltó en su publicación fue el aderezo. Sobre la ensalada se aprecia un aliño simple, con aceite de oliva, jugo de limón o vinagre suave, sal y pimienta.

Estos aderezos son clave para mantener la frescura del plato y resaltar los sabores naturales de cada ingrediente. Además, se prepara en segundos y no requiere técnicas complicadas, lo que lo convierte en una opción práctica para cualquier ocasión. Sin duda alguna, su preparación combina ingredientes de estación y un aliño sencillo, ideal para quienes buscan comidas rápidas y saludables.

“¡Una ensalada maaaas que fresca para los días horno como hoy!”, escribió Juana Viale junto a las fotos en Instagram. La frase resume el espíritu de su receta, un plato pensado para jornadas de altas temperaturas, donde lo liviano y refrescante se vuelve protagonista. La ensalada se presenta como una alternativa versátil, que puede acompañar carnes, pescados o simplemente convertirse en un almuerzo completo.

