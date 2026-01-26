La contundente reacción de Nacho Viale contra el periodista que difundió el rumor del romance entre Juana Viale y Mauricio Macri: “Justicia”

Después de semanas de versiones, rumores y titulares que involucraron a Juana Viale con el expresidente Mauricio Macri, uno de los protagonistas indirectos del hecho —el periodista Franco Torchia— decidió dar un paso atrás y pedir disculpas públicas por la información que había difundido y que luego resultó ser falsa.

Momento mediático del escándalo que vinculó a la conductora con Mauricio Macri y que generó repercusión en redes.

La polémica había estallado cuando Torchia aseguró en su programa de C5N que existía un supuesto vínculo sentimental entre la actriz y el exmandatario en medio de la separación de Macri de Juliana Awada, lo que generó una enorme reacción mediática y la desmentida tajante de Juana.

El descargo del periodista Torchia

En su descargo al aire, Torchia dijo: “Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión cien por ciento falsa que yo di al aire días atrás” y admitió que había confiado en una fuente errónea. “Me vendieron pescado podrido”, agregó, reconociendo que la información carecía de sustento y lamentando el impacto que tuvo.

Además de desmentir cualquier tipo de vínculo entre Juana y Macri, el periodista reconoció que al difundir esa versión generó hostigamiento, angustia y dolor tanto en la conductora como en su entorno, y calificó su accionar como un error grave.

Nacho Viale: conciliador y firme

Ante este giro de los acontecimientos, Nacho Viale, productor y hermano de Juana, utilizó sus redes sociales para comentar directamente el pedido de disculpas de Torchia. Acompañando un fragmento del video de las disculpas con un emoji de balanza —símbolo de justicia— Nacho escribió mensajes claros: “Siempre bien recibidas las disculpas” y, en otro posteo, fue categórico al respecto de acciones legales: “No. Tema terminado. Disculpas aceptadas. Se hizo justicia de una injusticia y falacia. Se reconoció el error y se pidió perdón. Le hace bien a los medios saber pedir perdón. Fin”.

Un rumor inesperado

Con estas palabras, el productor desactivó cualquier especulación pública sobre posibles demandas o acciones judiciales contra Torchia, un rumor que había circulado tras la desmentida original de Juana y los ataques mediáticos posteriores.

Si bien durante el conflicto se habló de llevar este episodio a la justicia, Nacho fue contundente al decir que el intercambio de disculpas y la asunción de responsabilidad de Torchia cerraban el tema. Esa postura fue interpretada por muchos como un gesto maduro, enfocado en poner punto final a un ciclo de rumores que había tenido un enorme eco mediático en las últimas semanas.

Cómo empezó todo: el rumor, la negación y el desmentido

El origen de esta polémica se remonta a un comentario de Torchia en el programa Duro de Domar de C5N, donde aseguró que existía un acercamiento entre Juana y Mauricio Macri tras la separación del expresidente de Juliana Awada. Esa versión causó impacto inmediato en medios, redes sociales y espacios de entretenimiento, provocando la reacción directa de la propia conductora.

Posteriormente, cuando Torchia volvió a reiterar su versión en otros medios, la presión mediática se intensificó. Fue en ese contexto que terminó planteando su disculpa pública, lo que, tal como afirmó Nacho Viale, llevó a cerrar el capítulo desde el punto de vista familiar y profesional que había salpicado a Juana Viale y a Mauricio Macri.

