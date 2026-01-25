Gonzalo Valenzuela se animó a una aventura extrema con sus hijos, Silvestre y Alí, a días de confirmar su separación: "Hoy sí me lanzo"

Luego de pasar el cumpleaños número 18 de su primogénito y tras anunciar su separación de Kika Silva, Gonzalo Valenzuela encendió nuevamente la cámara de su celular para registrar una exótica travesía que realizó con sus hijos Silvestre y Alí, fruto de su relación con Juana Viale. A través de su cuenta personal de Instagram, el actor chileno mostró el gran desafío al cual se aventuró, animándose a vencer las barreras del miedo.

Gonzalo Valenzuela asumió un riesgo extremo

Desde que anunció su separación de la presentadora chilena, Kika Silva, Gonzalo Valenzuela disfruta a pleno su vida paterna junto a sus hijos adolescentes Silvestre y Alí. Tras haber celebrado los 18 años de su primogénito, quien llegó a la mayoría de edad, el artista mostró la complicidad y el tiempo compartido con sus herederos, donde la travesía y la diversión fueron de la mano.

Mediante sus historias de 24 horas, compartió una serie de clips donde mostraba el paso a paso de su desafío a tirarse por paracaídas a miles de metros de altura. En el primer registro, se lo ve al actor extranjero haciendo una valiente afirmación: “Ya tomé la decisión: hoy me voy a lanzar. Hoy si me lanzo. Chau”.

En otro de los planos, se ve a los jóvenes, quienes acompañaron esta exótica travesía con sensaciones y sentimientos diferentes: mientras Silvestre se mostraba entusiasmado y sonriente en todo momento, Alí no podía ocultar su cara de miedo y pánico, al cual lo manifestó con una sonrisa nerviosa. “¿Te lanzas conmigo? Vamos, nos vamos a lanzar”, exclamó su papá, mientras el temeroso muchacho asentaba con la cabeza.

Gonzalo Valenzuela junto a sus hijos Alí y Silvestre | Instagram

Gonzalo Valenzuela y sus hijos arriba de la avioneta

Una vez que Alí y Silvestre recibieron todas las indicaciones respecto a las medidas de seguridad y prevención, junto con el instructivo del paso a paso de su caída al vacío, Gonzalo Valenzuela retrató el minuto a minuto de su viaje en la avioneta antes del gran salto. "Nueva generación", lanzó deslizando que cada vez son las más personas de corta edad que eligen pasar por estas experiencias extremas.

Gonzalo Valenzuela junto a sus hijos tirándose por paracaídas | Instagram

“Con mucho miedo o un poquito?”, le preguntó el instructor. “Con mucho”, señaló Alí mostrando coraje y valentía antes de que la aeronave despegara. “Disfruten el viaje y pásenlo lindo”, expresó el guía. Hasta el momento, solo se plasmó el backstage de lo que fue esta experiencia donde la adrenalina y la diversión se hicieron presentes. Se estima que, en las próximas horas, se deje plasmada en primera persona esa sensación de estar suspendidos en el cielo.

Así, Gonzalo Valenzuela pasa su vida de soltero en compañía de sus hijos mayores, rodeándose de la naturaleza y de las anécdotas más divertidas entre él y los chicos. Lejos de los conflictos mediáticos y las polémicas de su vida privada, el artista chileno se refugia en su familia y en los tiempos de ocio que los llevan a ser los protagonistas de nuevas aventuras.

NB