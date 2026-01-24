La foto de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela en el cumpleaños de su hijo Silvestre

En las últimas horas, Gonzalo Valenzuela sorprendió a sus seguidores al compartir una postal súper familiar en la que incluye a Juana Viale. El hijo mayor del actor chileno y el segundo hijo de la conductora de eltrece se mostraron muy unidos en el festejo de la mayoría de edad de Silvestre, quien este 23 de enero cumplió 18 años. Con mirada cómplice y visibles carcajadas, la expareja celebró unidos este día tan especial para ellos.

Gonzalo Viale sorprendió con una foto junto a Juana Viale

Este viernes 23 de enero, Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela cumplió 18 años y, si bien no trascendieron imágenes sobre los pormenores del festejo, bastó tan solo una fotografía para generar la sorpresa de sus más de 584 mil seguidores. En la postal, se pueden ver a los dos hijos de la pareja -el cumpleañero y su hermano Alí- mientras que su mamá sostiene la torta con las velas encendidas y su papá, sostiene el hombro del adolescente mayor.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela | Instagram

Sin poses forzadas y con gestos cien por ciento genuinos, los cuatros sonreían a carcajadas mientras los invitados retrataban el tierno momento familiar. Asimismo, tan sólo una frase bastó para que los cibernautas identifiquen el momento: “18 años Sil”. Por su parte, hasta el momento, la nieta de Mirtha Legrand no hizo trascender ninguna imagen del festejo íntimo del joven que ya llegó a la mayoría de edad.

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale | Instagram

El gesto de Gonzalo Valenzuela luego de separarse de Kika Silva

Esta semana, Gonzalo Valenzuela puso punto final a su relación con la presentadora televisiva chilena Kika Silva. A través de un comunicado en sus redes sociales, el artista de 47 años y la comunicadora de 33 años dejaron en claro que ya no se eligen para transitar la vida juntos, dejando en claro que no hubo terceros en discordia ni ningún otro motivo externo que haya interferido entre ellos.

Por esta razón, la fotografía junto a su expareja y madre de sus hijos varones generó un gran revuelo ya que, desde su escandalosa separación, ambos habían decidido mantener una distancia prudencial y lejos de las sobre exposiciones. Cabe destacar que, en una entrevista con el periodista Martín Cárcamo para el programa chileno De Tú a Tú, “Manguera” Valenzuela recordó cómo fue su vínculo con la hija de Marcela Tinayre: “Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia”. En esta misma línea, agregó: “Lo pasamos muy bien, fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida”.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela junto a sus hijos Silvestre y Alí | Instagram

De esta manera, el paso del tiempo y el crecimiento de sus hijos hizo que Juana Viale y Gonzalo Valenzuela puedan disfrutar del cumpleaños de su hijo Silvestre en un ambiente familiar súper distendido. Al parecer, luego de su abrupta separación en 2013, los actores limaron las asperezas del pasado decidiendo priorizar el bienestar de sus herederos conformando una unión que trasciende las pantallas.

NB