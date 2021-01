“Jujuy” Jiménez respondió a las acusaciones sobre su cumpleaños con amigos

Sofía “Jujuy” Jiménez celebró su cumpleaños número 30 este domingo y lo hizo con un gran festejo en Pinamar. Pero esto no gustó nada y muchas personas la atacaron en las redes sociales, ya que incumplía los protocolos ante la Pandemia de Coronavirus que vive Argentina.

“Me parece de muy poco compañeros, primero, acusarme de algo que ni me hablaron personalmente, me parece que hubiera correspondido que me llamen y me pregunten ‘che, ¿qué onda tu cumple, cómo fue?’. Me parece que salir a hablar con la situación como está, es de muy mal gusto o por lo menos yo no me manejo de ese modo”, comenzó en su descargo que publicó a través de InstaStories.

“Pero para aquellos que tuvieron esa mala intención, les cuento que si estoy subiéndolo a las redes es obvio que no lo considero incorrecto”, explicó. “Estaba en Pinamar con todas amigas que vinieron de Jujuy y se hicieron el PCR en Ezeiza, incluso yo también me lo hice el viernes antes de salir porque para otro laburo me pidieron un testeo" dijo, notablemente enojada. En todos los casos, las pruebas dieron negativo, razón por la que la modelo avanzó con la organización de su cumpleaños. “Estaba todo chequeado, controlado, alquilé una casa... obviamente cuando estás comiendo torta, tomando algo, te sacás el barbijo”, explicó.

Más tarde, con el mismo enojo, habló de los festejos al aire libre : “Para la pizza party alquilé un parador para mi sola, comimos, hicimos un fogón y a la una cerramos como pasa en todos lados en Pinamar, de ahí nos fuimos a dormir”, relató.

Para el final, aseguró que fue una campaña para "ensuciar" su imagen y recomendó que la llamaran por teléfono para más información. “Pregúntenme bien antes de hacer un escándalo innecesario”, manifestó. “La verdad, la gente del canal, se cuidan todos mucho y estamos todo el tiempo informando que hay que cuidarse”, agregó. “Media pila, muchachos”, dijo, algo enojada, antes de terminar. “Les mando un beso grande”, concluyó.

Escándalo en América: acusan a Jujuy Jiménez de "poner en riesgo" a sus compañeros

Sofía "Jujuy" Jiménez está envuelta en una fuerte polémica en América. La modelo forma parte del ciclo que conduce Horacio Cabak, Informados de todo, y compartió en su segmento algunas imágenes de su cumpleaños, el pasado domingo.

La ex de Juan Martín del Potro celebró con su entorno más íntimo pero fue este encuentro el motivo de la polémica en el canal. Según compartieron en redes sociales, los trabajadores de América SATSAID emitieron un comunicado en el que cuestionan la actitud de "Jujuy" de hacer un festejo en tiempos de pandemia.

“Sé responsable, ¡¡¡cuidate!!! No hagas como Jujuy que arma una festichola de cumpleaños y después viene a poner en riesgo a los que trabajan con ella”, dice la misiva.

“PD1: Si sos productor pedile los videos, así los pasas al aire para mostrarle al público que es lo que NO HAY QUE HACER para evitar CONTAGIOS. PD2: Alguien que le avise a la dirección del Grupo América que tiene 2 programaciones completas las 24 Hs. vigilanteando gente que rompe el protocolo y después televisa como una ‘gracia’ lo que hace su conductora”, continúa.