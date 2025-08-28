Juli Poggio brilló en la apertura del BAFWEEK con un jugado look: combinación de tendencias y colores

Tras meses de espera, los expertos fashionistas volvieron a encontrarse con uno de sus eventos favoritos: el BAFWEEK. La semana de la moda reúne a los mejores diseñadores y ateliers, en diferentes pasarelas, donde el público con las celebridades más lujosas. Entre las invitadas a la apertura, estuvo Juli Poggio, la modelo y bailarina más querida por las teens, gracias a su estilo sensual y su carisma único. Para la especial noche, decidió ir por un jugado look, con combinación de tendencias y colores.

Juli Poggio

El jugado look de Juli Poggio para la apertura del BAFWEEK

Juli Poggio es una de las modelos e influencers más importantes de la Argentina. Tras su salida de Gran Hermano en 2023, consagrándose la tercera ganadora, demostró sus talentos en el baile y su amor por la industria de la moda. Así se volvió el rostro de diversas marcas de ropa, que no dudan en llamarla y crear los mejores looks para ella. Es por eso que, en el BAFWEEK de este año, su invitación no podía faltar, y ella llegó para robarse las miradas de todos los presentes.

Juli Poggio / Créditos: BAFWEEK 2025

La modelo es una gran conocedora de las tendencias de la temporada, y no duda en demostrarlo en cada evento al que se presenta. Entre tapados de peluche, botas XXL y transparencias, Poggio arma sus looks, basándose en su estilo sensual y atrevido, sin perder la elegancia. Para esta ocasión especial, donde la moda habla de cada uno de nosotros y se presenta como un arte, la bailarina optó por un jugado outfit que fusionó algunas de las texturas claves.

Juli Poggio fue por la tendencia de la transparencia con un atuendo total black. Con un mini top, de corte recto como una bikini, combinó un mini short con una falda encima de encaje y brillos. La tela del conjunto permitía jugar con su piel, al mismo tiempo que mantenía la elegancia del evento. Como detalle más importante, fue por un tapado de peluche, de color borgoña, uno de los más elegidos en la temporada. Finalmente, cerró el atuendo con unas botas de caña alta, con taco stiletto, y apertura en toda su pierna, para mantener la sensualidad.

El jugado look tendencia de Juli Poggio / Créditos: BAFWEEK 2025

Los expertos fashionistas y redes sociales no tardaron en destacar el look como uno de los más llamativos de la noche, y la modelo lo combinó con unos lentes de sol para agregarle ese toque canchero que ella adora. Juli Poggio volvió a demostrar que es una fuerte influencia en la moda, no solo por su presencia en la apertura del BAFWEEK, sino también con su jugado look, cargado de tendencias y que se robó la mirada de todos los presentes.

A.E