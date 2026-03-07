Juliana Awada deslumbró con el abrigo que dominará el otoño: color tendencia y perfecto para cualquier look

Juliana Awada es una referente de moda que siempre inspira a llevar las últimas tendencias. En esta oportunidad, la ex primera dama sorprendió con un abrigo que promete apropiarse del otoño y ser el ítem infaltable del guardarropa. Lo mejor es que se trata de un diseño versátil y atemporal.

La apuesta otoñal de Juliana Awada para combinar abrigo y estilo

El otoño ya empieza a marcar presencia en los looks de Juliana Awada, quien se encuentra vacacionando en la Patagonia tras anunciar su separación de Mauricio Macri. En una nueva aparición pública volvió a llamar la atención de sus seguidores por la simpleza y elegancia de su outfit.

En la imagen que compartió en su cuenta de Instagram, Juliana Awada se muestra disfrutando del paisaje natural mientras luce un look relajado, ideal para los días frescos. Sin embargo, la prenda que se llevó todas las miradas fue su abrigo, una pieza clave que promete dominar la temporada otoño-invierno 2026. Se trata de un tapado largo en tono camel, uno de los colores tendencia que vuelve a posicionarse fuerte este año.

Juliana Awada

A este ítem lo llevó sobre un sweater tejido en tonos marrones con diseño sutil y un jean azul clásico, logrando un estilismo equilibrado entre lo casual y lo elegante. La combinación de texturas y colores neutros refuerza una estética natural y descontracturada que caracteriza su manera de vestir.

Trench coat: la prenda elegida por Juliana Awada que marca tendencia

Mediante sus historias de Instagram, Juliana Awada se mostró nuevamente con este look y la atención volvió a estar puesta en su abrigo: un trench coat clásico. El mismo se destaca por ser atemporal y combinar perfectamente con cualquier paleta de colores. Además, permite potenciar los looks más simples y urbanos aportándole un aire sofisticado.

El trench coat en su versión clásica será un imprescindible del armario en otoño, ya que ayuda a sobrellevar el frío que comienza a sentirse en esta estación del año. En cuanto a su diseño, posee un corte amplio y su largo permite superponer prendas sin perder comodidad ni estilo.

Juliana Awada

En el caso de Juliana Awada, la empresaria textil lo eligió en camel porque sabe que es un color que nunca pasa de moda y que suele aparecer cada temporada en distintas prendas. Cabe mencionar que su beauty look relajado, compuesto por un cabello semi despeinado y un maquillaje natural en tonos nude, acompañó su propuesta perteneciente al street style.

Como suele suceder cada vez comparte su look, su posteo cosechó una lluvia de "likes" y cientos de halagos por parte de los usuarios que siguen su contenido fashionista. "Divina como siempre", "La ropa que muestras en tus apariciones es espectacular", "Bella y distinguida", "Tu estilo es elegante, refinado y sencillo", fueron algunos de los tantos mensajes que se hicieron presente en la publicación.

Juliana Awada

De esta manera, Juliana Awada deslumbró con un trench coat en color camel, que dominará el otoño por su color tendencia, su toque sofisticado y porque es perfecto para usarlo con cualquier look, desde un outfit casual con jeans hasta combinaciones más elegantes.