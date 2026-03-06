De dormir en una plaza a ganar el Martín Fierro: la historia de lucha de la China Ansa

La historia de Josefina "China" Ansa es una de esas que parecen escritas para demostrar que los sueños pueden cumplirse incluso cuando el camino es cuesta arriba. Hoy es una de las caras más queridas de la televisión y forma parte de la pantalla de Telefe, pero su recorrido estuvo marcado por el esfuerzo y la perseverancia. El punto más simbólico de esa historia llegó cuando subió al escenario del Hotel Hilton para recibir el premio a Revelación en los Martín Fierro por su trabajo en el programa Escape Perfecto. Lo curioso es que ese momento ya había aparecido en su imaginación muchos años antes. Cuando tenía apenas 17 años, un ejercicio de orientación vocacional le pidió dibujar cómo se veía dentro de dos décadas.

En ese dibujo, la joven se retrató sobre un escenario levantando un Martín Fierro. Lo que parecía una simple fantasía adolescente terminó convirtiéndose en una especie de profecía. Exactamente 17 años después, esa imagen se volvió realidad. La periodista reconoció que aún hoy le cuesta dimensionar lo que vivió en ese momento. “Tengo una montaña rusa de sensaciones”, confesó en entrevista para La Nación al recordar aquella noche en la que el sueño que había imaginado en un papel se concretó frente a todo el mundo del espectáculo.

China Ansa

China Ansa y los trabajos que marcaron su camino antes de la televisión

Detrás de ese presente exitoso hay una historia marcada por el esfuerzo. Criada en Avellaneda, China Ansa se formó en la Universidad de Buenos Aires mientras trabajaba para poder sostener sus estudios. Antes de llegar a la televisión tuvo distintos empleos: fue moza, secretaria, operadora de call center y también trabajó durante años en un restaurante de sushi en Puerto Madero. Sus jornadas eran largas y muchas veces terminaban cerca de las cuatro de la madrugada. Sin contactos en el medio, repartió currículums hasta que una amiga del colegio le abrió una puerta.

Ese primer paso fue dentro de radios del Grupo Indalo, donde comenzó cargando datos en emisoras como Pop, Mega y Radio 10. Más tarde llegó a C5N, donde primero trabajó como trafficker y luego en implementaciones publicitarias. Sin embargo, su sueño siempre había sido estar frente a cámara. La oportunidad apareció de manera inesperada cuando un meteorólogo faltó y ella ocupó su lugar en pantalla. Aquella participación marcó el comienzo de su carrera televisiva.

China Ansa e Iván de Pineda en los Martín Fierro

China Ansa y el recuerdo más duro de su infancia

Pero antes de todo eso hubo momentos difíciles que marcaron su historia. En su paso por el programa PH Podemos Hablar (Telefe), la periodista compartió uno de los recuerdos más duros de su infancia. “Con mi mamá dormimos una noche en una plaza porque no teníamos dónde vivir”, reveló. Según explicó, no se trataba de una falta de comida, sino de la imposibilidad de alquilar sin garantía, aquella experiencia dejó una huella profunda en su vida.

Durante ese mismo programa, al momento de pedir un deseo, la periodista se emocionó al recordar ese pasado. “Que se lleve el agua algunos momentos no muy felices de mi infancia”, expresó entre lágrimas. Hoy, a los 34 años, su presente parece muy distinto a aquel escenario. Con un Martín Fierro en sus manos, una carrera consolidada y proyectos en televisión, la China Ansa se convirtió en un ejemplo de superación.