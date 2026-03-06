Lejos del fútbol y el Inter Miami, el nuevo negocio de comida argentina que Lionel Messi busca expandir en Europa

Además de ser una de las figuras más importantes dentro del mundo del fútbol, Lionel Messi también está consolidando su faceta como empresario. Y es que el capitán de la selección Argentina no solo revoluciona la cancha, sino que desde hace años construye un sólido entramado de inversiones en distintos rubros que van desde la hotelería hasta la moda.

Ahora, Lionel Messi decidió apostar por un negocio que conecta directamente con la cultura gastronómica argentina. Se trata de su participación como socio en El Club de la Milanesa, una reconocida cadena que busca expandir un clásico de la cocina nacional hacia nuevos mercados internacionales, con la mirada puesta especialmente en Europa.

La apuesta gastronómica que busca conquistar Europa

Fundado en 2006 en el barrio porteño de Belgrano, Buenos Aires, Argentina, El Club de la Milanesa se convirtió en una de las cadenas gastronómicas más reconocidas dedicadas a un plato emblemático de la cocina argentina, la milanesa. La propuesta basada en distintas variedades y combinaciones del clásico plato, logró conquistar a Lionel Messi, quien ha decidido convertirse en socio.

Actualmente cuenta con alrededor de 70 sucursales distribuidas entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos, y ahora busca dar un salto aún mayor hacia el mercado europeo, más concretamente en España. Con estos planes, el nombre de Lionel Messi, busca impulsar el crecimiento del negocio y posicionar la gastronomía argentina.

El imperio empresarial de Lionel Messi

La inversión en El Club de la Milanesa forma parte de una estrategia empresarial mucho más amplia que Lionel Messi viene desarrollando desde hace años. Y es que, el futbolista ha diversificado su fortuna con proyectos en diferentes industrias, consolidando un verdadero imperio fuera de las canchas.

Entre sus principales apuestas se destacan la cadena hotelera MIM Hotels, con propiedades en España y Andorra, su marca de indumentaria The Messi Store, la línea de bebidas deportivas Más+, además de emprendimientos vinculados al vino, desarrollos inmobiliarios y la productora audiovisual 525 Rosario. Con estas iniciativas, el Lionel Messi demuestra que su proyección profesional va mucho más allá del fútbol, dando cada vez pasos más firmes en el plano empresarial.

