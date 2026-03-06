Los 4 baby looks de Milenka con las que anticipa que será una niña fashionista

Marley no duda en mostrar públicamente a sus dos hijos, e introducirlos en el mundo de las redes sociales desde pequeños. Es así como Mirko y Milenka se volvieron de los niños influencers más queridos por todos. Con su carisma y estilo único, marcan tendencia en la moda y acompañan a su papá en diferentes proyectos. Sin embargo, la beba terminó volviéndose observada por los expertos en la moda, gracias a sus increíbles looks que marca en los viajes con el conductor. Es así como anticipó que será una niña fashionista.

Marley, Milenka

Milenka, la futura bebé fashionista: las 4 apuestas a las tendencias

1. El vestido de estilo princesa floral

Milenka es una de las niñas de las celebridades que busca marcar su estilo princesa y delicado, manteniéndose siempre en las tendencias fashionistas. Los estampados y las flores son uno de los más elegidos por las famosas, que aparecen en vestidos o tops. En uno de sus días en Pinamar, Marley compartió el look relajado de su bebé, que la marcó como una niña fashionista. Se trataba de un floral dress blanco con detalles de rosas de diferentes colores pasteles, marcando claramente su amor por lo dulce y tierno.

El vestido de flores de Milenka

2. Entre volados y flores: el top de las niñas fashion

El estilo princesa y floral no solo tiene que aparecer con las clásicas prendas. Mucha de la moda infantil se vio modificada con la llegada de ideas modernas y cancheras, inspiradas sobre todo en looks urbanos. Es por eso que Milenka, en ocasiones, opta por una combinación de remera y pollera, de las tonalidades rosadas. Es así como marcó la tendencia favorita del verano con una parte superior de estilo musculosa y estampado de flores llamativo. Como detalle, las mangas soltaban pelotitas como si fueran volados, dejando su guiño a la elegancia.

Los volados y las flores, según Milenka

3. Con un guiño rústico, la chaqueta bordada

El estilo campestre es uno de los más queridos por las celebridades, gracias a su conexión con la naturaleza y colores terrenales. Las botas de caña alta, los ponchos, los sombreros o los pantalones de estilo gaucho son solo algunas de las prendas que muchos eligen al momento de marcar la diferencia en un evento de ciudad o adaptarse a lo rústico. Milenka también se unió a este movimiento fashionista, pero se separó de todos al imponer la chaqueta crema con el bordado delicado de flores azules.

Milenka y su chaqueta cowgirl

4. Eléctrico y rosado: el abrigo metálico tendencia

Milenka está rodeada de celebridades amigos de Marley, que le enseñan lo mejor de las apuestas fashionistas arriesgadas. Entre estampados animal print y combinaciones no tradicionales, la niña encuentra su propio estilo, mientras se acerca la temporada de invierno. Es en este contexto donde encontró el abrigo metálico, que le permite mantenerse en su amor por los rosas y el estilo princesa, pero con una vuelta de tuerca más urbana y canchera. El mismo lo combinó con un pantalón de jean y se volvió el ideal para ser el centro de atención en los eventos.

El abrigo metálico de Milenka

Los usuarios de las redes sociales y expertos de la moda no dudaron en nombrar a Milenka como la siguiente apuesta baby fashion. Entre su amor por el rosa y sus elecciones originales, la hija de Marley demuestra desde pequeña su amor por la industria y cómo dejará su marca personal con cada prenda que imponga en la temporada como la nueva tendencia.

A.E