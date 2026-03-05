La reacción de Evangelina Anderson al enterarse del rechazo de Ian Lucas: "No supe más de él"

Durante su paso por MasterChef Celebrity, muchos seguidores comenzaron a shippear a Evangelina Anderson y Ian Lucas, quienes compartieron momentos frente a cámara que rápidamente despertaron comentarios y especulaciones entre los fanáticos del programa.

Evangelina Anderson e Ian Lucas

Sin embargo, con el paso del tiempo dejaron de mostrarse juntos y el vínculo perdió visibilidad. En las últimas horas, un gesto inesperado del influencer volvió a ponerlos en el centro de la conversación: Ian Lucas tomó una drástica decisión en redes sociales que muchos interpretaron como un claro distanciamiento de Evangelina Anderson.

El gesto de Ian Lucas que desató los rumores

Todo comenzó cuando se conoció que Ian Lucas dejó de seguir en Instagram a Evangelina Anderson. La captura del momento empezó a circular rápidamente y alimentó distintas teorías sobre un posible quiebre en la relación que mantenían.

El detalle que más llamó la atención fue que, al revisar el perfil de la modelo, ella sí continúa siguiendo al influencer, lo que generó todavía más comentarios entre los seguidores de ambos. Con más de millones de seguidores cada uno, cualquier movimiento digital entre ellos no pasa desapercibido.

La reacción de Evangelina Anderson al enterarse del unfollow

La situación tomó aún más repercusión cuando Evangelina Anderson se enteró del unfollow en pleno programa de televisión durante su participación en Cortá por Lozano. Al escuchar la información, la modelo reaccionó con sorpresa y lanzó una pregunta inmediata: “¿Vos cómo te enterás de eso?”. Cuando las panelistas le consultaron si ella también lo había dejado de seguir, respondió con desconcierto: “No, ¿por qué?”.

Lejos de alimentar la polémica, Evangelina Anderson fue directa sobre la situación y dejó una frase que llamó la atención: “Habría que preguntarle a él por qué me dejó de seguir”, antes de cerrar con una revelación sobre el vínculo entre ambos: “El programa lo grabamos y yo no supe más de él”, dijo en referencia a su relación con Ian Lucas, dejando abierto el interrogante sobre lo que realmente ocurrió entre los dos.