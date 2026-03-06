Las 4 camperas de cuero de Tini Stoessel: del oversize al clásico para elevar looks

Tini Stoessel se encuentra viviendo un gran momento personal y profesional. La cantante se muestra muy enamorada de Rodrigo de Paul mientras recorre distintos países de Latinoamérica para publicitar su gira mundial. En las últimas horas, la joven cautivó a sus fanáticos con su lado más fashionista y mostró 4 modelos de camperas de cuero que elevaron sus looks.

Los looks de Tini Stoessel con el ítem en tendencia

Tini Stoessel volvió a llamar la atención en redes sociales al compartir una sesión de fotos con distintos looks pensados para promocionar su Futtura Tour, su ambiciosa gira internacional que repasa las diferentes etapas de su carrera musical. En las imágenes, la artista apostó por cuatro modelos de camperas que reflejan estilos muy diferentes entre sí, desde el cuero clásico hasta propuestas más futuristas y minimalistas.

El primer look está protagonizado por una campera de cuero marrón oversize con hombreras y solapa marcadas. Este ítem en color chocolate remite al estilo noventoso que volvió con fuerza a la moda urbana. Tini Stoessel la combinó con un pantalón jogger gris y unas gafas oscuras, logrando así una estética cool y sofisticada.

Tini Stoessel

En el segundo look, Tini Stoessel repitió el cuero pero en una versión aún más protagonista: una campera tipo bomber en el mismo tono, de silueta amplia y mangas voluminosas. Este modelo con cuello alto y cerrado se destaca por su impronta street style y su aire retro, una combinación que domina muchas colecciones actuales y que se volvió un básico del guardarropa fashionista.

Tini Stoessel

El tercer look muestra una versión más relajada y casual. En esta postal, Tini Stoessel se muestra con una campera larga tipo trench reversionado por su confección en cuero que acompañó con top blanco y pantalón de jean wide leg. Un outfit que mezcla modernidad y minimalismo en partes iguales. Esta propuesta, además, es versátil y se adapta perfectamente a la rutina como a producciones editoriales.

Tini Stoessel

Finalmente, Tini Stoessel sorprendió con un cuarto look completamente distinto donde el foco de atención se encuentra en su campera negra brillante de efecto vinilo. Esta pieza aporta una estética futurista y sofisticada a su atuendo por estar diseñada con materiales glossy o metalizados. La actriz combinó la misma con un mini short negro, medias translúcidas y zapatos stilettos.

Tini Stoessel

Cuero y chocolate: la fórmula fashionista que elige Tini Stoessel

El cuero volvió a posicionarse como uno de los grandes protagonistas de la temporada y Tini Stoessel lo confirmó con sus recientes looks. La intérprete de Cupido apostó por camperas confeccionadas con este material, lo que le brindó un aire urbano y vintage al estilo descontracturado que la caracteriza.

Por otro lado, Tini Stoessel apostó por el color en tendencia: el chocolate. Desde el año pasado, este tono se convirtió en la estrella de la moda por su versatilidad y elegancia. El mismo combinado con el cuero, logra una fórmula fashionista que mezcla sensualidad, actitud y un guiño retro inspirado en la estética de los años 90.

De esta manera, Tini Stoessel mostró 4 camperas de cuero que no pasaron desapercibido y conquistaron a sus fanáticos. Los modelos van desde una versión oversize en color chocolate hasta llegar a una más clásica en negra. Cada uno de ellos ayudaron a elevar sus looks y se convirtieron en grandes protagonistas.