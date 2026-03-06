Así es la casa de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla: techos altos, aire de cabaña y una impronta artística

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla mantienen una relación sólida desde hace más de 40 años. Entre el acompañarse con sus proyectos y la familia que formaron juntos, cada uno deja su impronta en la pareja, dejando en claro los puntos que comparten y en los que se diferencian. Es por eso que, en sus redes sociales, comparten sobre todo postales de sus trabajos, dejando la intimidad de la casa para algunos momentos. En Córdoba, ellos tienen un gran hogar en común, donde se destacan los techos altos, el aire de cabaña y un gran guiño artístico.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla se conocieron cuando aún eran jóvenes y con un gran futuro musical en la mira. Si bien sufrieron un divorcio en medio de tantos años juntos, en el 2000, volvieron a reunirse y nunca más se separaron. Fue así que comenzaron a construir un hogar juntos, donde fusionan su amor por el arte y la música, con la búsqueda de tranquilidad de la cabaña. Para eso, mantienen una decoración maximalista de paredes grises y techos altos, que les permite una sensación de amplitud y calidez rústica.

Si bien le dan una clara importancia a lo moderno, sobre todo en los colores neutros del gris y madera y el mobiliario de estilo clásico, como un sillón de cuero negro, le dan un guiño artístico a su casa, con el agregado de instrumentos musicales, esculturas de vitrina y cuadros modernistas de colores. Un ventanal en su cocina y otro en el comedor le permiten conectarse con la naturaleza y un gran patio trasero, donde pasan la mayor parte los fin de semanas y con su familia.

Pileta y con aire de cabaña

La casa de la pareja busca un aire de cabaña al intentar conectarse con la naturaleza, a través de un enorme patio trasero tradicional. En algunos videos que compartió la propia Patricia Sosa, muestra un camino de piedra, donde pasan la mayor parte del tiempo y los almuerzos familiares ideales. Sin embargo, también crean un espacio de relax con una enorme pileta que disfrutan en las temporadas de altas temperaturas.

Cercana a los murales, donde se destaca un denso cerco vivo de arbustos y árboles de gran porte, se encuentra la pileta de un tamaño considerable y estilo clásico. La misma tiene borde de piedra térmica y un revestimiento interior en tono azul celeste, manteniendo el tradicionalismo de las piscinas.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla mantienen una dulce relación desde que se conocieron, en 1974. Con idas y vueltas, la pareja se mantuvo fuerte y encuentran la manera de fusionar sus necesidades personales, incluso en su hogar. Sus seguidores no dudan en destacar el amor que se expresan en todos los posteos y en los proyectos que realizan juntos, creando una casa cálida y artística, con una impronta solo de ellos.

