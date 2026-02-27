El pasado 23 de febrero estalló una bomba internacional de escala real. Rodrigo Lussich en Intrusos (América) informó que Juliana Awada estaría viviendo un romance con el rey Felipe VI de España. La noticia generó grandes controversias debido a que el monarca involucrado está casado con Letizia Ortiz hace más de dos décadas esto significaría una ruptura en la monarquía.

Pese a que este rumor recorrió el mundo, la Casa Real no realizó un comunicado al respecto, como suele hacer, y Juliana Awada tampoco refirió al tema. Sin embargo, este jueves, la ex primera dama publicó un mensaje en Instagram que rápidamente fue relacionado a su estado sentimental.

El mensaje de Juliana Awada

En enero pasado, Juliana Awada y Mauricio Macri ante una serie de rumores de ruptura, confirmaron su separación tras 15 años de matrimonio. Desde etntonces, el expresidente fue relacionado amorosoamente con distintas figuras de la farándula argentina, sin confirma ningún romance. Pero la empresaria también fue vinculada amorosamente con una persona.

No se trata de un hombre desconocido, por lo contrarió, es uno de los más conocidos en el mundo. Fue Rodrigo Lussich quien indicó que la empresaria estaría viviendo un romance con el rey Felipe de España. La información que lanzó el periodista generó un imapcto mundial inmediato, ya que el monarca se encuentra casado con Letizia.

Pero el condimento de este información es que la pareja de reyes desde hace años son protagonistas de diversos rumores de infidelidad y hasta que tendrían un acuerdo para sostener una imagen de pareja pero estarían separados. Por supuesto, que se tratan de habladurías sin confirmaciones, como tampoco tuvo este rumor de nuevo romance.

Tanto el rey como la empresaria se llamaron a silencio al respecto. Sin embargo, Juliana Awada este jueves compartió una frase en Instagram que fue relacionado por los seguidores con el presente que vive. “A solas, cuida tu mente. En grupo, cuida tu postura. Enojado, cuida tus palabras. En los desafíos, cuida tus emociones. En el éxito, cuida tu ego”, publicó en Instagram.

Estas palabras fueron tomado por sus seguidomores como un mensaje directo de Juliana Awada, como un consejo para quienes ponen su nombre en boca de información. Lo cierto es que por el momento, se desconoce cuál es su situación sentimental. Mientras tanto, realiza un viaje en crucero con sus amigas.