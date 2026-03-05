Gran Hermano Generación Dorada empezó con todo y las polémicas ya están a la orden del día. Esta vez, lejos del show televisivo que los participantes suelen dar dentro de su estadía en la casa más famosa del país, esta vez, las redes sociales estallaron en contra de Luana Fernández, quien habría hecho un uso excesivo de photoshop al punto tal de distorsionar su imagen.

Las pruebas en contra de Luana Fernández

X (ex Twitter) volvió a convertirse en el escenario en el cual los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada transmiten sus emociones y sentimientos en cuanto a las acciones de los personajes que habitan la competencia. Sin embargo, no todo está sujeto al juego per se, sino que, además, la alta exposición de sus concursantes generó que los cibernautas se percataran de que la figura de Luana Fernández no es la misma que aparece en sus redes.

Luana Fernández | Instagram

Atentos a cada detalle que rodea al mundo de Big Brother, una usuaria aseguró que utilizó un truco de edición para mejorar su imagen. “La risa que me da esta es literalmente otra persona en GH”, lanzó utilizando dos imágenes de la influencer. La joven, recientemente nominada para abandonar la casa mediante la conformación de la placa planta, está siendo severamente juzgada por las notables diferencias que hay entre lo que transmite en su cuenta de Instagram y lo que realmente es.

Luana Fernández | Instagram

Luana Fernández, de planta a pasar a ser juzgada en la web

Auto percibida como “modelo de alta costura”, Luana Fernández ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada generando polémicas por la descripción que hizo hacia el género masculino: "Una vez me dijeron que hay que tener dos hombres: uno para los gastos, y otro para los gustos”. Rápidamente, las plataformas de interacción social comenzaron a analizar en detalle su imagen.

Fue en este contexto en el que habrían encontrado una presunta incongruencia entre lo que quiere aparentar y lo que realmente es: exceso de photoshop. Mientras en la descripción de su biografía señala: “Determinada, no perfecta”, la estética en su feed dan cuenta de una vida en la que está rodeada por autos de alta gama, viajes a destinos turísticos más exclusivos del mundo y gastronomía de primer nivel. En paralelo, sus imágenes, todas cuidadas y perfectamente seleccionadas, fueron contrapuestas con las instantáneas que se refleja en la tele: un rostro con líneas de expresión y sin definir en la zona del mentón, labios sin ensanchar y la falta de filtros para pulir las imperfecciones naturales de su tez.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo en redes sociales, donde los seguidores del reality analizan cada gesto y detalle de los participantes dentro y fuera de la casa. En el caso de Luana Fernández, la comparación entre su imagen televisiva y la que muestra en sus redes generó una discusión sobre el excesivo uso de filtros y retoques digitales en las plataformas. En medio de la polémica, la participante sigue formando parte del juego y enfrenta el ojo crítico constante del público que sigue de cerca todo lo que ocurre en la esfera de Gran Hermano Generación Dorada.

NB