Adiós a la Santa Rita y las margaritas: Juliana Awada renovó su jardín en Villa La Angostura con las flores que son tendencia

Juliana Awada volvió a convertir su refugio en Villa La Angostura en fuente de inspiración para sus más de 2 millones de seguidores. Esta vez, la empresaria sorprendió en redes sociales con una renovación floral que marca un giro en el estilo de su jardín patagónico: menos Santa Rita y margaritas tradicionales, y más cosmos, la flor silvestre que hoy se impone como tendencia por su estética natural, su aire romántico y la facilidad para la auto siembra.

El jardín soñado de Juliana Awada

En las últimas horas, Juliana Awada compartió en su cuenta personal de Instagram una imagen que resume este nuevo capítulo natural en su vida. En las fotografías propiciadas se observa un sector del jardín con abundante cantidad de luz solar, donde altas varas de cosmos se elevan con flores en tonos rosados y blancos, de pétalos delicados y centros amarillos vibrantes. El follaje fino y sutil crea una textura liviana que capta la atención por la belleza de este rincón verde.

Juliana Awada | Instagram

La elección no es casual. El cosmos es una planta rústica, resistente a las temperaturas y de fácil mantenimiento, cualidades que dialogan con la filosofía de vida simple y consciente que la empresaria promueve desde hace años. Su crecimiento espontáneo y su aspecto silvestre aportan un encanto descontracturado que se integra de manera armónica con el entorno natural del jardín de su casa en Villa La Angostura.

En su libro Raíces, la exesposa de Mauricio Macri ya había dejado en claro su conexión con la tierra y los ciclos de la naturaleza. Allí reflexiona sobre el valor de volver a lo esencial, de cultivar alimentos propios y de reconectarse con aquello que nutre tanto el cuerpo como el alma. Por esta razón, este espacio externo de su vivienda no responde sólo a un mero plano decorativo, sino que representa un territorio de calma, conexión y reencuentro con lo esencial.

Jardín de Juliana Awada | Instagram

Estas postales muestran cómo el rincón preferido de su casa combina huerta, invernadero y ahora un cantero protagonista de cosmos en plena floración. Estas flores, además de ser tendencia en paisajismo por sus escasos cuidados, pueden cultivarse en macetas y florecen durante buena parte de la temporada de verano y la primavera, aportando color sin exigir demasiada demanda en materia de jardinería. No obstante, a su alrededor se pueden apreciar un sendero de lavandas y otro de margaritas, alojadas a un costado de la huerta, dejando en claro su preferencia por flores autóctonas con poderes medicinales.

Jardín de Juliana Awada | Instagram

Juliana Awada eligió el camino de la introspección

Mientras tanto, Juliana Awada mantiene su habitual bajo perfil frente a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el rey Felipe VI y elige comunicarse a través de la famosa red social de la camarita con mensajes que refuerzan su mirada introspectiva. “A solas, cuida tu mente. En grupo, cuida tu postura. Enojado, cuida tus palabras. En los desafíos, cuida tus emociones. En el éxito, cuida tu ego”, escribió recientemente, una frase que resumen su postura ante el sacudón mediático de la última semana. En esta línea, la experta fashionista se refugia entre su frondosa huerta llena de verduras, frutas, alimentos ricos en nutrientes que favorecen el bienestar físico y emocional.

Huerta de Juliana Awada | Instagram

De esta manera, Juliana Awada vuelve a hablar a través de su jardín. Con los cosmos como nuevos protagonistas, deja atrás flores más tradicionales y apuesta por una estética natural, ligera y un aire romático que refleja su búsqueda constante de equilibrio, belleza simple y conexión profunda con la naturaleza. Con esta renovación se une a las últimas tendencias de diseño de exteriores teniendo a la naturaleza como la única protagonista de un paisajismo digno de admirar -y, por qué no, imitar-.

NB