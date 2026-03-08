La China Suárez presumió el romántico regalo que Mauro Icardi le hizo por el Día de la Mujer

La China Suárez volvió a mostrar en sus redes sociales un gesto romántico de Mauro Icardi. Esta vez, la actriz presumió el impactante regalo que el futbolista le hizo por el Día Internacional de la Mujer: un enorme y elegante ramo de flores rosas.

La China Suárez mostró el regalo que le hizo Mauro Icardi por el Día Internacional de la Mujer

A través de sus historias de Instagram, la China Suárez compartió dos imágenes del obsequio. En la primera se la puede ver sonriente mientras sostiene el impresionante arreglo floral, compuesto por delicadas peonías en distintos tonos de rosa y hojas verdes que completan un bouquet de gran tamaño y estilo romántico.

La China Suárez y Mauro Icardi

Pero el detalle que más llamó la atención llegó en la siguiente historia. Allí, la actriz mostró el ramo en primer plano y dejó un mensaje que confirma el romántico gesto del delantero del Galatasaray. “Te amo con todo mi corazón Mauro”, escribió sobre la imagen, junto a emojis de corazón, y etiquetó al futbolista.

El regalo llega en un momento muy especial para la protagonista de En el barro 2 (Netflix), ya que este 9 de marzo celebrará su cumpleaños número 34. Por ese motivo, muchos de sus seguidores interpretaron el gesto como un doble homenaje: tanto por el Día de la Mujer como por el aniversario que está a punto de festejar.

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez

¿Cuándo se casan la China Suárez y Mauro Icardi?

El romántico gesto de Mauro Icardi apareció en medio de versiones cada vez más fuertes sobre el futuro de la pareja. En los últimos días trascendió que la actriz y el futbolista podrían estar planeando su casamiento en Italia. Según contó el periodista Facundo Ventura en el programa La posta de la TV Pública, la boda tendría una fecha muy particular: el 11 de marzo, apenas dos días después del cumpleaños de la actriz.

De acuerdo con esa información, el momento elegido no sería casual. La fecha coincidiría con el plazo legal necesario para que se pueda decretar el divorcio definitivo entre el futbolista y Wanda Nara en la justicia italiana, lo que habilitaría formalmente la posibilidad de volver a casarse.

Por ahora, ninguno de los dos confirmó públicamente los planes de boda. Sin embargo, gestos como este romántico ramo de flores y las constantes dedicatorias en redes sociales alimentan cada vez más las versiones de que la historia de amor entre la China Suárez y Mauro Icardi podría dar un nuevo paso muy pronto.