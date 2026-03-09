El presente de Karina Mazzocco tras la nueva etapa de A La Tarde: “Me gustaría poder ayudar”

En el marco del inicio de una nueva etapa de A la Tarde, Karina Mazzocco compartió su entusiasmo por el crecimiento del ciclo que ya lleva cinco años al aire en América TV. El programa, que se consolidó como uno de los espacios dedicados al mundo del espectáculo durante las tardes, ahora apuesta por ampliar su contenido con nuevas historias y protagonistas.

Karina Mazzocco en A la Tarde

Según explicó Karina Mazzocco, esta renovación busca sumar relatos más cercanos al público, con conflictos y experiencias que reflejan la realidad cotidiana. En ese sentido, adelantó que el programa comenzará a abordar “historias de gente común que está del otro lado y que seguramente va a empatizar con esto que se va a abrir”, a las que definió como verdaderas “historias de novela de verdad”.

El nuevo reto profesional de Karina Mazzocco

Uno de los cambios más importantes para esta nueva etapa del ciclo es que Karina Mazzocco comenzará a realizar entrevistas fuera del estudio, acercándose directamente a los protagonistas de cada historia. De esta manera, la conductora busca conocer de primera mano los conflictos y generar un vínculo previo con quienes luego visitarán el programa.

Al respecto, Karina Mazzocco reconoció que este desafío implica modificar su dinámica habitual frente a cámara: “Salgo de la zona de confort... pero los resultados son divinos cuando ponés el cuerpo”, confesó, destacando que esta modalidad le permite comprender mejor las situaciones desde el lugar en el que ocurren.

La intención detrás del nuevo formato de A la Tarde

Más allá del entretenimiento, Karina Mazzocco aseguró que esta nueva etapa del programa también tiene un objetivo más cercano a lo social: “Me gustaría poder de alguna manera ayudar... me siento útil”, expresó la conductora al referirse a su motivación personal para encarar este nuevo desafío.

Karina Mazzocco

En esa misma línea, Karina Mazzocco agregó: “Nuestra intención es poder ponernos al servicio y ser un puente porque hay veces que se necesita un empujoncito para resolver el conflicto”. En esta renovación del ciclo también se suman nuevos integrantes al equipo, como Andrea Campbell, Roberto Castillo y Esteban Mirol, mientras que Luis Ventura tendrá una sección especial en la que se utilizará inteligencia artificial para recrear historias “mitológicas” del mundo del espectáculo que nunca quedaron del todo claras.