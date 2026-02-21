Adiós a los vestidos ajustados: el diseño de lino que imponen Juliana Awada y Nicole Neumann

Juliana Awada y Nicole Neumann coincidieron al despedirse de los clásicos vestidos ajustados para darle la bienvenida a una propuesta más fresca, versátil e ideal para usar este verano. Ambas son dueñas de una estética única que siempre está acompañada de alguna tendencia. Esta vez, fueron ellas mismas quienes impusieron este ítem como la moda del momento.

La coincidencia fashionista entre Juliana Awada y Nicole Neumann

El lino vuelve a posicionarse como el gran protagonista del verano y dos referentes indiscutidas del estilo lo confirman: Juliana Awada y Nicole Neumann. La ex primera dama y la top model apostaron por una prenda confeccionada en este material y cautivaron a sus seguidores de las redes sociales.

Se trata de un vestido de lino, el cual fue elegido por ambas para sentirse cómodas al aire libre. En el caso de Nicole Neumann, la conductora fue captada caminando por las playas de Uruguay, con el mar de fondo y una estética relajada y natural, acompañada de su hija Indiana Cubero. Según se puede ver en la imagen, su atuendo es largo y off the shoulder en color arena.

Nicole Neumann junto a su hija Indiana en las playas de Uruguay

El mismo se destaca por sus líneas simples y caída fluida, ideal para altas temperaturas. Su look se completó con un sombrero estilo cowboy, gafas de sol y un bolso tejido, de estética artesanal. Sin dudas, su elección transmite comodidad sin resignar elegancia, una fórmula que define el estilo effortless chic que Nicole Neumann suele imponer.

Por su parte, Juliana Awada mostró una versión más campestre y sofisticada. En las postales, se la ve en un entorno verde, rodeada de plantas y flores, sosteniendo un ramo de hojas recién cortadas. Para este contacto con la naturaleza, la empresaria textil lució un vestido de lino en color mocca mouse. Tal como se observa, la pieza posee mangas 3/4, silueta amplia y botones negros.

Juliana Awada

Vestidos de lino: el ítem que llegó para quedarse

Juliana Awada lo combinó con un beauty look descontracturado, que incluyó un cabello suelto y un maquillaje natural. El resultado es una estética orgánica, alineada con su identidad minimalista y sofisticada. En cuanto al vestido de lino podemos decir que se consolida así como una pieza versátil que se adapta tanto a un paseo por la playa como a una jornada en el campo o incluso a un evento informal de verano.

Su textura fresca, su capacidad de regular la temperatura y su impronta natural lo convierten en un básico imprescindible. Esta tendencia puede acompañarse con accesorios de fibras naturales, sandalias planas y joyería minimalista en tonos dorados. La paleta se inclina hacia los neutros: arena, marrón, blanco, beige y verde oliva, colores que realzan el bronceado y armonizan con paisajes naturales.

En resumen, Nicole Neumann y Juliana Awada imponen este diseño de lino y le dicen adiós a los vestidos ajustados. Ambas coinciden en que este atuendo es sinónimo de comodidad y elegancia atemporal, que puede transformarse en el favorito de la temporada.