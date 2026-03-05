Las personas que acompañan a Juliana Awada en sus primeras vacaciones de soltera

Tras confirmar su separación de Mauricio Macri el pasado 11 de enero de 2026, Juliana Awada atraviesa una nueva etapa personal marcada por la discreción y el apoyo de su círculo más cercano. Durante las primeras semanas posteriores a la ruptura, la empresaria eligió refugiarse en Villa La Angostura, donde pasó varios días rodeada de su familia y amigos.

Ahora, con el verano todavía en marcha, la ex Primera Dama decidió cambiar de escenario y viajar al Caribe para disfrutar de unos días de descanso junto a un grupo de amigas. En sus historias de Instagram compartió algunas postales del viaje, donde se las ve relajadas a bordo de un barco mientras navegan al atardecer.

Juliana Awada

Así fue el paseo en barco de Juliana Awada con Delfina Blaquier y Johanna Ortiz

Entre las mujeres que la acompañaron a Juliana Awada en su paseo en barco, apareció la modelo Delfina Blaquier. También formó parte del grupo la diseñadora colombiana Johanna Ortiz, creadora de una firma de moda reconocida por sus estampas tropicales y de inspiración latinoamericana.

Juliana Awada con Delfina Blaquier y Johanna Ortiz

Otra de las invitadas fue Valentina Collado, referente del universo fashion y figura habitual en eventos del circuito de moda. En las imágenes que compartió la empresaria en sus historias de Instagram, se las pudo ver disfrutando de un clima relajado sobre la cubierta del barco, con copas en la mano y looks veraniegos, en una escena que combina amistad, estilo y paisaje de mar.

El viaje, además, tuvo un marco especial: Juliana Awada fue invitada hace unos días por Johanna Ortiz a la presentación de su nueva colección, realizada a bordo del yate Ilma, que pertenece a la exclusiva propuesta de viajes de The Ritz-Carlton Yacht Collection. El evento reunió a clientas, referentes de la moda y prensa internacional en un desfile realizado en cubierta, acompañado por distintas experiencias pensadas alrededor del universo de la marca.

Así fue el paseo en barco de Juliana Awada

El impactante look de Juliana Awada

Durante la estadía, la diseñadora lució varios looks de la firma, con vestidos largos de estampas tropicales, accesorios de fibras naturales y sandalias planas, en sintonía con la estética relajada y sofisticada del encuentro. La colección, marcada por siluetas fluidas y una fuerte impronta latinoamericana, también se presentó a través de activaciones en distintos espacios del barco y una boutique con piezas de edición limitada.

Juliana Awada

De esta manera, Juliana Awada parece enfocada en disfrutar de esta nueva etapa con calma. Rodeada de amigas, paisajes paradisíacos y el universo de la moda, estas primeras vacaciones de soltera marcan un momento de pausa y reconexión personal lejos del ruido mediático.