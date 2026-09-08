Juliana Awada brilló en Fundaleu con un vestido bordado a mano y una historia especial

Juliana Awada integró la larga lista de celebrities que asistieron a la tradicional gala solidaria de Fundaleu. La expareja de Mauricio Macri brilló con un sofisticado vestido bordado a mano cuando pasó por la alfombra roja. Luego, mediante su red social, compartió la historia especial que la une a la fundación.

Las sentidas palabras de Juliana Awada para Fundaleu: "Gracias por estar siempre"

Juliana Awada asistió a la gala solidaria de Fundaleu y compartió un mensaje muy especial en sus redes sociales. La ex primera dama contó por primera vez públicamente el motivo personal que la vincula con la fundación y recordó el difícil momento que atravesó su familia.

Luego de asistir a la tradicional gala solidaria organizada por Fundaleu, fundación y centro especializado en hematología, Juliana Awada decidió compartir con sus seguidores una reflexión muy especial. La ex primera dama aprovechó su paso por el evento para revelar que su ahijado Silvestre fue diagnosticado con leucemia tras varios estudios realizados en este lugar.

A través de su cuenta de Instagram, Juliana Awada publicó una imagen del elegante look que eligió para la noche y acompañó la fotografía con unas sentidas palabras dedicadas al lugar. "Quiero agradecer a Fundaleu desde un lugar personal, mi ahijado Silvestre atravesó una Leucemia y muchos de sus estudios fueron realizados acá. Para nuestra familia, Fundaleu fue parte de ese camino de esperanza y recuperación. Gracias por estar siempre", escribió.

Juliana Awada reveló el motivo personal que la une a Fundaleu (Crédito: captura de pantalla)

De esta manera, la empresaria dejó al descubierto una faceta mucho más íntima de su vínculo con Fundaleu. La institución formó parte del proceso que atravesó su ahijado durante su enfermedad y, como forma de agradecimiento, decidió contarlo mediante su red social por primera vez.

Su mensaje también puso en primer plano el valor que tienen este tipo de instituciones para las familias que atraviesan enfermedades oncohematológicas, especialmente por el acompañamiento y la atención especializada que brindan durante procesos que suelen estar cargados de incertidumbre y preocupación.

En cuanto a la gala a la que asistió Juliana Awada junto a otros famosos, como Susana Giménez, Laurita Fernández, Elina y Eduardo Costantini, tuvo como principal objetivo recaudar fondos para continuar apoyando la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de la leucemia y otras enfermedades oncohematológicas. Como todos los años, distintas figuras del espectáculo, la política, la moda y el ámbito empresarial se reunieron para acompañar la iniciativa.

El look de Juliana Awada para la 27ª edición de la gala benéfica de Fundaleu (Crédito: RS Fotos)

Juliana Awada deslumbró con su look de alta costura para una noche muy especial

Para la gala de Fundaleu, Juliana Awada lució un impactante vestido diseñado por Javier Saiach, una pieza de alta costura que se destacó por su delicada combinación de encaje y tul. El diseño fue construido sobre un corsage alongé de encaje Solstiss francés, completamente bordado a mano con pedrería.

Uno de los detalles más destacados de la pieza estuvo en el trabajo artesanal de las flores, que fueron realizadas pétalo por pétalo y forradas individualmente en tul para generar relieve, transparencia y dimensión. El corsage se extendió sobre la cadera y se completó con mangas pétalo confeccionadas en encaje floral, de terminación orgánica e irregular, que aportaron movimiento y una impronta escultórica a la parte superior del vestido.

El look de alta costura de Juliana Awada para la gala solidaria de Fundaleu (Crédito: RS Fotos)

La falda fue, sin dudas, uno de los grandes protagonistas del atuendo. De apariencia etérea y gran movimiento, estuvo confeccionada con decenas de metros de tul superpuestos en múltiples capas y picos de diferentes proporciones, creando una silueta liviana, transparente y de volumen.

La prenda demandó cientos de horas de trabajo artesanal y fue concebida como una verdadera construcción de alta costura. En ella, la precisión y el nivel de detalle del bordado contrastan con la ligereza absoluta del tul, logrando un resultado sofisticado y de gran impacto visual.

De esta manera, Juliana Awada brilló en Fundaleu con un vestido bordado a mano y una historia especial. La ex primera dama contó que su ahijado Silvestre atravesó una leucemia y muchos de sus estudios se llevaron a cabo en este lugar. Asimismo, dejó ver el impactante look de altura costura que eligió para asistir a la 27ª edición de la gala benéfica.