Carola del Bianco, Daniela Christiansson, Natalia Oreiro y Zaira Nara coinciden en elegir la deco vintage para sus casas

El universo del diseño de interiores encuentra en el pasado una fuente inimaginable de inspiración para renovar los hogares actuales. Celebridades como Carola del Bianco, Daniela Christiansson, Natalia Oreiro y Zaira Nara apuestan cada vez más por recuperar objetos y estéticas de otras épocas para imprimir personalidad en sus ambientes. Esta corriente decorativa prioriza la calidez, los materiales nobles y los recuerdos familiares por encima del minimalismo más frío. Las principales figuras del medio demuestran que lo antiguo convive en perfecta armonía con la vida moderna.

Las vajillas de porcelana pintada de Natalia Oreiro

El encanto campestre de Carola del Bianco y la vajilla clásica de Natalia Oreiro

Carola del Bianco traslada la magia de la naturaleza patagónica directamente hacia los rincones cotidianos de su hogar. Su cocina de campo combina una estética vintage con detalles de leña encendida y postales únicas que evocan una tranquilidad absoluta. Los elementos rústicos generan una atmósfera sumamente acogedora que invita a disfrutar de infusiones calientes durante las jornadas frías.

La cocina a leña de Carola del Bianco.

Por su parte, Natalia Oreiro rescata vajilla antigua de colección y una línea estética muy similar a la que utilizaban las abuelas en sus casas. La reconocida actriz fusiona la arquitectura clásica con piezas de loza y porcelana que destacan por sus diseños botánicos y románticos. Cada rincón de su propiedad refleja un homenaje permanente al estilo europeo más tradicional y nostálgico.

El diseño luminoso de Daniela Christiansson y el estilo retro de Zaira Nara

Daniela Christiansson y Maxi López en Suiza apuesta por una cocina súper luminosa donde los azulejos en tendencia y los detalles en color verde acaparan todas las miradas. Daniela logra un equilibrio visual interesante mediante la fusión de texturas alegres y artefactos que respetan una línea retro muy cuidada. Este espacio se convierte rápidamente en el epicentro de la casa para compartir momentos inolvidables en familia.

Los azulejos de Daniela Christiansson.

Zaira Nara sorprende con una reciente remodelación en su cocina que rescata los clásicos textiles y las cortinas estampadas bajo mesada. La modelo incorpora un diseño geométrico en tonos bordó, blanco y rosa, acompañado por estantes abiertos con ollas rojas y una heladera vintage. La propuesta demuestra que los pequeños detalles del pasado transforman por completo la estética del hogar sin necesidad de grandes obras.

Las cortinas estampadas bajo mesada de Zaira Nara.

De esta manera, los objetos con historia desplazan a la fría producción en serie y conquistan los espacios más exclusivos de los famosos. Cada rincón intervenido demuestra que la nostalgia, los colores pasteles y las texturas de antaño aportan una personalidad única. Y Carola del Bianco, Daniela Christiansson, Natalia Oreiro y Zaira Nara marcan el rumbo de esta corriente de diseño.