Maxi Giudici generó gran preocupación tanto en los medios como en sus seguidores luego de que hace unas semanas trascendiera la noticia de que tuvo un intento de suicidio durante la madrugada. Sin embargo, el exhermanito ya se muestra mejor y participó en varios ciclos para compartir su historia.

Este miércoles 18 de octubre, el cordobés estuvo en Intrusos, y habló sobre cómo se encuentra actualmente. Desde el ciclo, el exhermanito compartió que fue lo que lo llevó a tomar esa drástica decisión: "Se me juntaron un montón de cosas, cosas que ya venía arrastrando desde hace meses, cosas que me afectaban en mi relación con Juliana y bueno, acumule frustración, desesperación y ansiedad".

Maxi Giudici en Intrusos.

Además, Maxi comentó que sintió una gran diferencia en su personalidad al salir de Gran Hermano 2022: "Antes de entrar a la casa tenía otra esencia y me esta costando volver a esa esencia. Porque era alguien que vivía muy tranquilo y no tenía preocupaciones en mi cabeza", y agregó: "Era alguien que trasmitía mucha alegría todo el tiempo, creo que eso se vio dentro de la casa".

Por último, Maxi Giudici compartió con el equipo de Intrusos sus expectativas al salir del reality: "Me generé expectativas cuando salí. Quería tener una vida más entretenida y vivir de otra cosa que me guste y disfrute, y esa búsqueda se convirtió en un infierno, esto afectó mucho mi relación".

¿Cómo se encuentra ahora Maxi Giudici?

Al verlo, Pampito quiso saber como se encontraba, y el cordobés muy sincero le respondió: "Estoy bien y tranquilo, pero no te voy a negar que estoy en un proceso de duelo más allá que las cosas estén claras". Además, el joven habló de los proyectos que se le presentaron recientemente: "Hay un par de proyectos, hay uno que es en Carlos Paz que me interesa un poquito más, pero también hay mucha posibilidad del Bailando que realmente me entusiasma"

Para cerrar la nota, Maxi Giudici compartió que fue lo que lo enojo de las personas que dudaron de su historia: "Lo que más me molesto fueron las formas, porque yo no puedo pretender que me crean o no me crean, sino que el tema es con la seguridad que lo dicen", y aseguró: "Yo siempre fui totalmente sincero".

J.C.C