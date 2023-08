Julieta Poggio se convirtió en una de las it girl que marcan la tendencia de la moda. La bailarina es fanática de comprar ropa y de posar frente a las cámaras para mostrar todos sus looks. Desde una producción de fotos, la ex Gran Hermano se lució con un conjunto terciopelo fucsia y revolucionó las redes.

Julieta Poggio deslumbró con un conjunto terciopelo para la noche porteña

Durante estas últimas semanas, con el estreno de la película Barbie, Julieta dejó muy en claro que el fucsia y el estilo Barbiecore la favorecen. La modelo se luce con todos sus looks, pero aquellos en distintos tonos de rosa resaltan las facciones de su rostro y hacen contraste con su pelo.

En una producción fotográfica, la modelo se lució con un conjunto fucsia de terciopelo que serán tendencia en esta temporada. Se trata de una remera manga larga con una costura en punta hacia la cadera y una pollera tubo que combina. Lo más llamativo del look es la tela con la que está confeccionada, ya que su textura generan una fusión de distintos tonos de rosa.

A su vez, la actriz se sumó a la tendencia de los accesorios para el pelo que sirven para levantar o acompañar cualquier look. Con una media colita alta al estilo de Ariana Grande, la morocha tenía hebillas en forma de mariposas plateadas desparramadas por todo su pelo suelto.

El look terciopelo de Julieta Poggio

Para finalizar el estilo Barbiecore, Julieta Poggio también apostó por unos pendientes colgantes con un gran dije al final de los mismos para no romper con la armonía de colores. Los conjuntos en terciopelo son una de las tendencias que más pisan fuerte en el invierno.