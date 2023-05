Julieta Poggio se convirtió en toda una celebridad e ícono femenino gracias a su travesía por Gran Hermano 2022, el reality de Telefe que lideró las noches de la televisión abierta por más de cinco meses. En este contexto, la bailarina se la pasa asistiendo a importantes eventos, realiza presencia en boliches y hasta debutó en el teatro. También, recientemente apareció con Flor Vigna en su más reciente videoclip "Mal Ahí".

Durante la noche del martes en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires se llevaron a cabo los Premios Gardel 2023, ceremonia que enaltece lo mejor de la música argentina y Julieta Poggio estuvo en la alfombra roja derrochando belleza junto a Flor Vigna. No obstante, durante la transmisión del evento, las redes sociales no paraban de hablar de la presencia de la ex hermanita y se llegó a especular que, en realidad ella no estaba invitada a la entrega de la famosa estatuilla y que su presencia era gracias a la novia de Luciano Castro.

Julieta Poggio y Flor Vigna.

Qué dijo Julieta Poggio sobre su presencia en los Premios Gardel 2023

Algunos periodistas y usuarios en Twitter afirmaron que Julieta se coló en la velada y varios medios de comunicación hicieron eco de este dato. No obstante, la producción de LAM, programa que conduce Ángel De Brito en América TV, se comunicó con la modelo y no dudaron en preguntarle sobre el motivo que la llevó a estar en los Premios Gardel 2023.

Por medio de un audio, la finalista de Gran Hermano se notó muy enojada tras la circulación de estos rumores y expresó: "Me da bronca salir a dar entidad a personas que siempre hablan mal de mi. La situación fue así: A mi representante le mandaron los QR de la invitación pero ella no sabía que cada uno tenía un color y eso representaba el ingreso por puertas distintas. Nos enteramos ahí y nos quedamos esperando que se solucionara".

Seguidamente, Julieta Poggio explicó que ella tenía un QR con acceso a una entrada diferente y que todo se trató de una confusión por parte de ella y de los organizadores. " Flor no tiene nada que ver en esto", destacó, intentando eliminar de esta polémica a la cantante.

AM