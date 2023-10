Julieta Poggio es una de las participantes más queridas de Gran Hermano. La actriz logró llegar a la final del programa y consagrarse tercera, esto le dio mucha popularidad y ahora tiene a muchos fans que la admiran. La modelo pasó por Urbana Play y contó qué tatuajes tiene en el cuerpo.

Julieta Poggio habló sobre sus tatuajes y reveló qué se quiere hacer

La actriz de "Coqueluche" protagonizó muchas polémicas, entre ellas el conflicto con Coti Romero, aunque ambas han declarado muchas veces que entre ellas no existe una mala onda y cada vez que se ven se saludan. La modelo fue también vinculada sentimentalmente con un ex compañero del reality, Marcos, los fans esperan con ansias una confirmación.

La modelo pasó por el programa de Urbana Play y habló sobre los tatuajes que tiene. Julieta Poggio tiene en la piel escritas frases en Ingles y en Francés. "Este dice 'la vida es una' en francés. Este dice "Show Must Go On". 'Why not', es otra. Yo soy como vivir muy el aquí y ahora es mi lema. Me la voy a tatuar", reveló la actriz sobre el próximo que se quiere hacer.

