Julieta Prandi habló de la posibilidad de que reduzcan la condena a su ex marido, Claudio Contardi: “Mis hijos le tienen terror”

Julieta Prandi rompió el silencio tras enterarse que la defensa de su exmarido Claudio Contardi, presentará una apelación para que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires revise el fallo y considere la posibilidad de absolución del empresario. Ante este dato, la modelo confirmó su confianza en la justicia y contó cómo están sus hijos.

Julieta Prandi reaccionó de forma tajante a la estrategia judicial de Claudio Contardi para revertir su condena

Claudio Contardi fue condenado en agosto del 2025 a 18 años y 6 meses de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi y luego, la Sala V de Casación confirmó la responsabilidad penal. Ahora, según informaron en TN, la representación legal del empresario buscará apelar para conseguir la absolución del condenado o se realice un nuevo juicio.

Julieta Prandi y Claudio Contardi//Archivo

Frente a este escenario, la modelo sostuvo que la posibilidad de que la condena sea modificada resulta complicada. “Por supuesto, tiene estrategias legales para apelar una o dos veces más, pero es muy difícil que después de que Casación haya confirmado una sentencia, esto se revierta”, expresó la conductora durante una entrevista con LAM (América). Y agregó que se encuentra “muy tranquila”.

Uno de los planteos de los abogados de Contardi estaría relacionado con cuatro entrevistas que Prandi brindó a tres revistas entre 2015 y 2017. La defensa pretende incorporar esas publicaciones al expediente como pruebas. Según su argumento, en aquellas notas la conductora habría realizado declaraciones positivas sobre la relación, algo que los letrados consideraron relevante frente al testimonio que presentó durante el juicio de 2025.

Julieta Prandi//Instagram

El periodista de LAM indicó que la defensa estaría cuestionando aspectos vinculados con la cronología de los hechos y pediría que se realice un nuevo debate con otro tribunal. Al respecto, Julieta Prandi recordó que en el juicio no hubo jurado popular por solicitud de su exmarido. “Ese fue un pedido de él antes de que existiera el juicio. Un año antes, él pidió que fuera sin jurado. De hecho, yo me opuse y se me hizo un minijuicio en donde yo pedí que fuera por jurado. Le dieron la razón a él y se hizo el juicio como él quería”, explicó.

En esta línea Prandi sostuvo que varios de esos cuestionamientos ya fueron analizados durante el proceso. “Tuvo en el medio siete abogados. Todo eso es discusión vieja y ya Casación le dijo que no, que no había lugar”, señaló. También, se refirió al pedido de los letrados de Contardi sobre revisar el fallo por irregularidades y sostuvo: “No hubo, sino Casación hubiese dicho que hubo tal error en el proceso. No hubo ningún error en el proceso y está confirmada la sentencia, así que no hay mucho para discutir”.

Julieta Prandi reveló cómo sus hijos viven el proceso judicial

Tras la sentencia contra Claudio Contardi, Julieta Prandi continúa enfocada en reconstruir su vida personal y profesional. La modelo sigue con su actividad en los medios en Cadena 100 y en las redes sociales, mientras que en el plano sentimental consolidó su relación con Emanuel Ortega, con quien selló su amor con una boda.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega//Instagram

En medio de este nuevo presente, Prandi habló sobre la situación de sus hijos, fruto de su relación con Claudio Contardi. Durante una entrevista con LAM, la modelo fue consultada sobre cómo se encuentran actualmente los chicos y respondió con cautela: “Mis hijos están bien, es lo que voy a decir. Están en paz”.

La conductora también fue consultada acerca de si sus hijos Mateo y Rocco conocen la situación judicial que atraviesa su padre. Ante la pregunta, explicó que los menores están al tanto de lo ocurrido y aseguró que la situación les genera tranquilidad. “Les da tranquilidad porque le tienen terror”, afirmó.

Julieta Prandi//Archivo

Con estas declaraciones, Julieta Prandi se mostró tranquila ante la nueva estrategia de su expareja que busca revertir su condena. Además, la modelo confirmó su confianza en el tribunal y en la resolución del caso que condenó a Claudio Contardi a 18 años y seis meses de prisión, tras años reclamando justicia.