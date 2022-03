Julieta Prandi se quebró en vivo al recordar todo lo compartido con Gerardo Rozín

La muerte de Gerardo Rozín impactó al mundo del espectáculo. El querido conductor, periodista y productor falleció luego de batallar con una larga enfermedad a loas 52 años.

Muchas celebridades se despidieron de él en las redes sociales. Una de ellas fue Julieta Prandi, que le dedicó un sentido mensaje a su querido amigo y compañero. Con el dolor a flor de piel, la modelo retomó su trabajo como conductora en "Es por ahí", en donde habló sobre Rozín y no pudo evitar quebrarse.

Desde el programa prepararon un video en donde hicieron un repaso del tiempo compartido entre Gerardo y Julieta en "Gracias por venir", el ciclo que conducían en Telefe.

“¡Ay, Gerardo! Te adoro. Va a costar mucho. Lo dije incansablemente este fin de semana: fue mi maestro. Con él aprendí todo y aprendí a amar la profesión, a entenderla y a respetarla", aseguró quebrada en llanto.

“Ese programa que hicimos fue de lo más lindo que hicimos. Eran dos horas y media en vivo y pasaron todos los artistas, todos querían formar parte. Era un privilegio sentarse ahí. Estuvieron desde Enrique Pinti y Antonio Gasalla juntos, venía Abel Pintos y aparecía la orquesta de su colegio”, contó.

“En diciembre, cuando me convocó para hacer este programa, me mandó un mensaje y me decía ‘ahora volvemos a trabajar juntos, ahora nos vamos a dar la revancha’. Él quería volver”, continuó Julieta.

“Y acá estamos, Gerardo. Honrándote, celebrándote para que sientas orgullo de todo esto que hiciste vos. Te quiero infinitamente para siempre”, cerró muy emocionada.

Pampita despidió desde Uruguay a Gerardo Rozín

Pampita le envió un sentido y muy cálido mensaje a la familia del fallecido periodista y conductor de TV. Gerardo Rozín. La modelo habló desde Uruguay con el móvil de A24 y se refirió sobre lo que significó para ella la presencia del productor en los medios.

“Lo que conocemos todos. Un apasionado de la Tele, un creador, una persona que dio muchísimo trabajo, llena de luz”. comentó Pampita sobre lo que recuerda del periodista.