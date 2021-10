Justina Bustos dejó el país el año pasado para instalarse en Europa. Además de vivir en carne propia la semana de la moda en París y ser invitada a los desfiles de Chanel, la actriz viajó a África para rodar una película. Invitada al ciclo que conduce Jey Mammon, la cordobesa se refirió a la cruda experiencia que vivió tras estar internada por coronavirus, durante 33 días en un hospital público de la Isla Mauricio.

“Fui a filmar una película en África y me dio Covid positivo. Quedé encerrada 33 días en un hospital siendo asintomática y teniendo anticuerpos. Compartí varias semanas con mujeres de la India. Fue algo que todavía no puedo poner en palabras, lo estoy haciendo en este proyecto. No veo las horas de poder compartirlo" contó meses atrás Justina en diálogo con Musa de La Voz del Interior.

Justina Bustos detalló su dura experiencia internada por coronavirus en África

“Nosotros fuimos a filmar una película, con un montón de presupuesto, a la Isla Mauricio, que es un lugar paradisíaco en África. Fuimos dos veces: la primera vez todavía no había llegado el covid. Cuando llega, tuvimos que huir, yo volví a Argentina, bien. Después, volvimos en medio de la pandemia, el año pasado en septiembre: se abrió la isla para dos aviones y uno de ellos, éramos nosotros: todo el elenco de la película” comenzó diciendo Justina Bustos en el ciclo de América Televisión.

La actriz cordobesa contó que cuando viajó desde Paris, su hisopado dio negativo, pero al llegar a suelo africano, su hisopado dio positivo. “Me sacan de donde estoy, de repente. Lo hace toda una gente toda vestida de blanco y me llevan al hospital público de Mauricio. Que no está en las mejores condiciones, para nada” aseguró Bustos.

“La primera noche cae una mujer de la India, así como en la penumbra. Y digo: ‘¿Qué hace esta mujer?’. Yo pensé que no estaba infectada. Y esta mujer, viene, se sienta en una cama y me dice: ‘Estamos en las manos de Dios’. En ese momento de soledad, la miré y dije: ‘Bueno, genial compartir esta experiencia con ella’. Parecía muy buena esta mujer. Después terminó siendo Sarita y compartimos 25 días juntas” relató la actriz, sobre cómo pasó sus días acompañada en el hospital.

“Tenía muchísimo miedo, no nos trataban, directamente. El equipo médico cambiaba cada semana, no había una relación con ellos”, aseguró mientras le contaba al conductor de Los Mammones que le ofrecían pastillas para dormir y pastillas para estar despierta en el día.

Justina Bustos decidió realizar un documental que reflejará la dura experiencia en el hospital de Mauricio. Durante todo ese tiempo, la actriz fue registrando lo que vivió junto a su compañera, e incluso escenas con los médicos.

“En mis momentos de crisis, generalmente agarro mi creatividad y me entretengo con eso. Empecé a filmar, la tenía a Yolanda Ramos que es muy atractiva, una mujer que te llama la atención cuando dice ‘Hola’. Entonces, tengo nuestra etapa de felicidad, que es el primer viaje que hacemos a la isla. Y después viene la segunda temporada, cuando volvemos a la isla, el momento trágico” adelantó.

“Para distraernos y pasar el tiempo, hacíamos coreografías con los sueros. Incluso, aprendí a patinar con los sueros de una manera deslumbrante. Me filmaban patinando, haciendo piruetas. Después las chicas se fueron y quedé siendo la protagonista de mi propio documental”, cerró Justina.

