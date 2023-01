Karina La Princesita festejó su cumpleaños con su propio "Kari Fest" en Puerto Madero

Karina La Princesita hoy está cumpliendo sus 37 años y ayer comenzó su celebración con la "Kari Fest" en Puerto Madero. Acompañada de sus seres queridos y celebridades, la cumpleañera y los invitados se divirtieron con karaoke y un show humorístico que hizo estallar a todos de la risa.

La celebración tuvo lugar en Madero Walk, un lujoso salón de eventos flotante, cuya entrada estuvo decorada con una alfombra roja, mientras que por dentro estaba la "Kari Fest", con muchos accesorios de color neón que ambientaban al salón como un boliche. Karina lució un look a tono con la decoración y se la jugó con la combinación de colores.

Se trata de un vestido verde esmeralda con tiras cruzadas en el cuello, un blazer violeta, una cartera naranja flúor y unos zapatos de taco alto del mismo tono que el vestido. Karina La Princesita fue la primera en llegar a la fiesta junto a su hija Sol Cwirkaluk, también hija de El Polaco, y segundos después, ingresaron a la fiesta Lizy Tagliani, junto a su futuro marido Sebastián Nebot, Emanero, Facundo Mazzei y el famoso coreógrafo Emir Abdul.

El look de cumpleaños de Karina La Pricesita

A su vez, la protagonista de la noche y sus invitados disfrutaron de un show de Stand Up exclusivo de Yayo, quien los hizo estallar de la risa. Al ritmo de María Becerra, Tini y, por supuesto, sus propias canciones de cumbia, Karina La Princesita tiró el salón por la ventana y sopló las velitas de su torta número 37, decorada con la estética de Hello Kitty.

Karina durante el Carnaval Carioca

El ícono femenino de cumbia argentina compartió los recuerdos y momentos a través de sus historias de Instagram y parece haber disfrutado su "Kari Fest" al 100%, luego del difícil momento que Karina compartió en sus redes y que preocupó a sus seguidores.

Los mensajes de Karina que preocuparon a sus fans

La cantante habló de los ataques de ansiedad y generó misterio con sus publicaciones. “Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís. No sabés qué hacer. No podés respirar. Qué maldad tienen algunas personas. No se entiende por qué tanto”, expresó la artista. Al parecer, Karina La Princesita sufre de ataques de ansiedad y, tal como contó ella misma tiempo atrás, enfrentó un duro juicio con la banda que la acompañaba en sus shows.

OL.