Karina Mazzocco mostró el antes y el después de su nueva operación en las orejas: "Estoy contentísima"

Karina Mazzocco compartió en sus redes sociales los detalles de su reciente intervención en las orejas y mostró su satisfacción con los cambios realizados. La conductora publicó una serie de videos donde profundiza el motivo de su cirugía y cómo fue el proceso. Finalmente, reveló los resultados.

El antes y el después del retoque en las orejas de Karina Mazzocco

En una historia que compartió en Instagram, Karina Mazzocco anunció cuál fue la intervención que se realizó. "Me achiqué los lóbulos de las orejas", contó, revelando un cambio en su aspecto que llevaba tiempo pensando en hacer. Según sus declaraciones, la conductora fue a realizarse una operación mamaria y de paso, se hizo un retoque estético en las orejas.

Karina Mazzocco//Instgram

"Es algo que por ahí muchos digan ay que ganas de bueno ya que entraba al quirófano y esto es algo que a mí me molestaba porque uso mucho el pelo recogido y además me gustan los aros chiquititos. Ya que entraba al quirófano dije ya que estamos achicamos un poco los lóbulos”, explicó la conductora sobre su decisión.

Karina Mazzocco//Archivo

Días atrás, Karina Mazzocco informó en su red social que la intervención fue rápida y leve. "Estoy fantástica no me duele, es apenas como una pequeña molestia y vamos a ver que pasa con la primera curación", adelantó la famosa, quién fue contando su día a día, respecto a sus cambios.

Tras las curaciones, la conductora detalló cómo fue el proceso y cómo se siente en su recuperación. "Les quiero mostrar como fue la evolución de esta pequeña cirugía donde me achicaron los lóbulos de las orejas. La verdad estoy contentísima. Solo 20 días y tengo este mínimo de cicatriz", comentó y a aseguró que en poco tiempo no quedará ninguna cicatriz visible, lo que la tiene muy tranquila. "Imagínense en seis meses ni se va a ver", indicó.

Por último, Karina Mazzocco compartió que ya comenzó a usar la crema recomendada para una mejor recuperación. "Acabo de comprarme la crema que tengo que usar y nada más. Estoy muy pero muy feliz", expresó con entusiasmo, destacando su satisfacción con los resultados.