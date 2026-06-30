Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi, mostró cómo creó su campera inspirada en la selección argentina

Durante la copa del Mundo, una de las figuras que más llamó la atención fuera de la cancha fue Kelci Rose Bowers. La futbolista profesional y pareja de Marcos Senesi se convirtió en protagonista de las tribunas gracias a un look que combinó pasión por la Albiceleste y diseño de autor.

Kelci Rose Bowers

Días después de deslumbrar con una llamativa campera inspirada en la Selección argentina, Kelci Rose Bowers decidió revelar cómo fue el proceso de creación de la prenda. A través de sus redes sociales, la influencer mostró el paso a paso de una transformación que convirtió una clásica camiseta de fútbol en una pieza completamente diferente.

De camiseta de la Selección a una campera de diseño

La historia comenzó cuando Kelci Rose Bowers visitó un estudio especializado en prendas rework en Islington, Londres. Allí llegó con una camiseta de la Selección argentina y una idea clara: transformarla en una prenda que reflejara tanto su pasión por el fútbol como su estilo personal.

Junto al equipo creativo, Kelci Rose Bowers participó del diseño de la pieza en tiempo real. La camiseta fue desarmada por completo para dar paso a una nueva estructura, incorporando retazos de denim vintage y distintos detalles que le dieron un aire completamente renovado. El resultado fue una campera con silueta tipo corset e inspiración racing, en la que cada panel fue reconstruido cuidadosamente para conservar la esencia albiceleste desde una mirada contemporánea.

El look de Kelci Rose Bowers que conquistó las tribunas

La creación no tardó en llamar la atención cuando Kelci Rose Bowers la lució para alentar a la Selección argentina. La combinación de los colores albicelestes con los paneles de denim y una confección alejada de la indumentaria deportiva tradicional hizo que la campera se convirtiera en una de las prendas más comentadas entre los hinchas.

Kelci Rose Bowers

El diseño logró reinterpretar la camiseta clásica desde una estética urbana, fusionando el street style con detalles inspirados en el automovilismo y la moda de autor. Con esta creación, Kelci Rose Bowers demostró que la pasión por el fútbol también puede expresarse a través de la moda. Y es que su campera no solo reflejó el apoyo a la Selección argentina, sino también una forma original de llevar los colores albicelestes a las tribunas con un sello completamente personal.