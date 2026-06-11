La sorpresiva convocatoria de Marcos Senesi a la Selección argentina obligó al defensor a modificar sus planes de descanso en Ibiza. Sin embargo, lejos de lamentar el cambio de agenda, el futbolista celebró la noticia junto a su pareja, Kelci-Rose Bowers, quien también se convirtió en protagonista de las redes sociales. Las imágenes del festejo despertaron la curiosidad de muchos usuarios, que quisieron saber más sobre la joven inglesa que acompaña al jugador en esta etapa de su carrera.

Quién es y a qué se dedica Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi

Kelci-Rose no es una desconocida dentro del mundo del deporte. Al igual que Marcos Senesi, desarrolló una destacada carrera ligada al fútbol. La británica dio sus primeros pasos en la prestigiosa academia femenina del Chelsea y más tarde logró consagrarse campeona de la División Sur Sub 21 de la FA durante la temporada 2021/22. Su talento también le abrió las puertas de las selecciones juveniles de Inglaterra, donde fue convocada en distintas categorías.

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers

A lo largo de su trayectoria, la futbolista sumó experiencia tanto dentro como fuera de su país. Jugó en Estados Unidos representando a la Universidad Estatal de Luisiana y posteriormente continuó su carrera en clubes ingleses como Portsmouth y Bournemouth. Precisamente, fue en esta última institución donde vivió una etapa muy especial, de la que se despidió recientemente tras dos temporadas. "Amé mi tiempo aquí en el AFC Bournemouth y quiero decir gracias a mis compañeras de equipo, a nuestros aficionados y a todas las personas del club", expresó en sus redes sociales al anunciar su salida.

Kelci-Rose Bowers

La historia de amor de Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers

La relación entre Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers comenzó de una manera inesperada. Se conocieron en 2024 mientras participaban de una producción fotográfica para presentar las nuevas camisetas del Bournemouth. Lo que empezó como un encuentro laboral derivó en una conexión que continuó fuera de cámaras y que, con el paso de los meses, se transformó en una historia de amor.

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers

La pareja confirmó públicamente su romance durante unas vacaciones en Cerdeña, donde compartieron románticas imágenes acompañadas por un mensaje que resumía el momento que atravesaban: "Por más momentos juntos". Desde entonces, se muestran inseparables y suelen compartir distintos aspectos de su vida cotidiana en Inglaterra.

Hoy, mientras Marcos Senesi disfruta de uno de los momentos más importantes de su carrera tras volver a ser convocado por Lionel Scaloni, Kelci-Rose continúa acompañándolo de cerca. Unidos por el amor y por una misma pasión por el fútbol, construyen una relación que crece al ritmo de nuevos desafíos dentro y fuera de las canchas.