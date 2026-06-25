Mientras acompaña a Marcos Senesi, Kelci Rose Bowers marca tendencia con un look sporty chic

Desde que Marcos Senesi volvió a ser convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026, todas las miradas comenzaron a posarse también sobre Kelci-Rose Bowers. La futbolista inglesa, que conquistó al defensor argentino tras conocerse durante una producción para el Bournemouth, volvió a demostrar que su estilo va mucho más allá del universo deportivo.

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, la influencer apostó por una de las combinaciones más fuertes de la temporada: una remera deportiva con prendas de inspiración sartorial, logrando un outfit relajado, moderno y en línea con las tendencias internacionales.

Kelci-Rose Bowers

El look de Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi: cómo combinó el blokecore con la sastrería

La pieza protagonista en el look de Kelci-Rose Bowers es una remera oversize color bordó, con estampado universitario y mangas con franjas blancas, que remite al fenómeno blokecore, tendencia que tomó inspiración de las camisetas deportivas retro y que desde hace varias temporadas domina el guardarropa de influencers y celebridades.

Además, la futbolista decidió equilibrar la prenda con un pantalón amplio de cuadros de inspiración sastrera. El diseño, de tiro alto y piernas extra anchas, aporta un aire sofisticado y convierte al look en una propuesta mucho más urbana que deportiva.

El look de Kelci-Rose Bowers

Como complemento eligió unas zapatillas blancas de estética retro, medias deportivas altas y una selección de accesorios minimalistas: aros dorados, una pulsera rígida metálica, collar fino y unos anteojos de marco rectangular negro que terminan de darle un guiño intelectual al estilismo.

No resulta casual que Kelci-Rose Bowers se sienta cómoda con este tipo de combinaciones. Antes de convertirse en una de las parejas de futbolistas que más interés despierta entre los argentinos, construyó su propia carrera dentro del fútbol.

Kelci-Rose Bowers confirma el regreso del blokecore

Formada en la academia femenina del Chelsea, también defendió los colores de la Universidad Estatal de Luisiana, Portsmouth y Bournemouth. Fue justamente en este último club donde conoció a Marcos Senesi durante una producción para presentar la nueva camiseta del equipo, una historia que comenzó frente a cámara y terminó convirtiéndose en una relación.

Hoy, mientras acompaña al defensor en una nueva aventura con la selección argentina, también empieza a consolidarse como una referente de estilo. Su propuesta confirma una de las máximas de la moda actual: las prendas deportivas ya no pertenecen únicamente a la cancha, sino que encuentran un nuevo lugar dentro del guardarropa urbano cuando se combinan con piezas de sastrería, accesorios clásicos y una actitud relajada.