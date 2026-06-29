De la campera de jean a la camiseta de la selección: los mejores looks de Kelci Rose Bowers para alentar a la Argentina

Kelci Rose Bowers es una de las parejas furor del Mundial 2026. La influencer creó una comunidad de más de 300 mil seguidores en redes sociales, que la acompañan en su pasión por la moda y el fútbol. Se formó en la prestigiosa academia del Chelsea Femenino y representó a la selección de Inglaterra en categorías juveniles, hasta llegar a ser lateral derecha y defensora central en el AFC Bournemouth Women . Sin embargo, también expuso su amor por la moda, impulsando el Blokecore y el lifestyle lujoso que lleva junto a su pareja.

Desde el comienzo del Mundial 2026, y con el objetivo de acompañar a su novio, Marcos Senesi, se lució en cada uno de los partidos con diferentes apuestas fashionistas inspirados en la camiseta de la selección argentina. Es así como se volvió una influencia de la moda y dio cátedra de diferentes looks para alentar a la Argentina.

Kelci Rose Bowers, Marcos Senesi

Kelci Rose Bowers, la mega influencia de la moda: su modo de alentar a la Argentina

1. La camiseta de la selección y el conjunto sastrero

Kelci Rose Bowers es una de las influencers furor del Mundial 2026. Con el objetivo de acompañar y alentar a su novio, Marcos Senesi, llega a cada uno de los partidos de la selección argentina con los mejores looks albicelestes. En los diversos estadios de Estados Unidos, apostó a la camiseta como la prenda protagonista, y dejó en claro que lo mejor para lucirla de manera canchera era transformarla en un top o luciendo pantalones de sastrería.

La camiseta de la selección y el conjunto sastrero de Kelci Rose Bowers

Como muchas de las parejas de la selección, Kelci dejó en claro que los pantalones holgados, combinados con las camisetas también sueltas, destacan el movimiento y lo relajado para disfrutar el partido, sin perder el juego de líneas que se forma con su figura natural ni la frescura para combatir con las altas temperaturas. El blanco y el negro le brinda diferentes estilos, convirtiéndolos en un conjunto más nocturno o diurno. Como accesorio infaltable, los lentes de sol y su cabello rubio atado en una cola de pelo, le permiten despejar su rostro y darle toda su atención a lo ocurrido en la cancha.

La camiseta de la selección y el conjunto sastrero de Kelci Rose Bowers

2. La campera de jean intervenida para la selección

Si hay un fenómeno que se despertó en este Mundial 2026, y que acompaña las ganas de los seguidores por conseguir una nueva consagración de gloria, es el de la intervención de la camiseta clásica para alentar a la selección argentina. Desde corset, bikinis, vestidos, hasta apuestas Y2K y sensuales para el día a día, los colores albicelestes se volvieron una manera de exponer a sus favoritos, en la temporada de partidos, y de dejar en claro su acompañamiento a los jugadores. Kelci Rose Bowers, influencer y pareja de Senesi, también quiso dejar su marca personal, y enamoró a todos con una campera de jean, que fusiona el look sporty con la sensualidad.

Entre elevar el blokecore y el denim sobre denim, Kelci apostó por una prenda central, que transforma una campera cropped intervenida a partir del ensamblaje asimétrico de una camiseta oficial de la selección argentina y parches de jean rústico. El audaz corte geométrico en la basta crea un juego de formas orgánicas que abraza la silueta, mientras que el escudo de la AFA y las clásicas franjas de Adidas conviven en armonía con una imponente cremallera central expuesta.

La campera de jean intervenida para la selección de Kelci Rose Bowers

3. Entre camisas retros, y la mirada fashionista de Marcos Senesi

Kelci Rose Bowers no solo es una influencer de la moda, que apuesta por la intervención de la camiseta y las combinaciones que éstas pueden tener con prendas que se vuelven el favorito de las mujeres de la selección. Como buena fanática del fútbol, y con una gran carrera profesional en el deporte, también es una coleccionista de diferentes prendas retro que le generan amor por los colores celeste y blanco, y destacan momentos importantes de la Argentina.

Antes del comienzo del Mundial 2026, le pidió la "mirada fashionista" y profesional a su novio Marcos Senesi, para que puntuara las camisetas retro que ella guardaba y lucía para diferentes partidos. Todas ellas, de tamaño holgado, le permitía ser usada e impulsar el blokecore, con un claro estilo urbano. Entre los que más llamó la atención, guardaba la camiseta del 97, utilizada por figuras como Diego Maradona, Juan Román Riquelme y Lionel Scaloni en sus inicios. Sin embargo, Senesi también destacó una clásica con, en su momento, solo dos estrellas, que él tenía guardada como la primera que se compró en su infancia. Con esta colección, y su combinación con jean recto y suelto, dejó en claro que lo urbano y las prendas de fútbol dejan su brillo por sí solo.

Kelci Rose Bowers dejó en claro que es una de las influencias del Mundial 2026, y dio cátedra de los mejores looks para alentar a la Argentina. Entre la camiseta como prenda principal, sus apuestas retros y la campera de jean intervenida, lució los colores albiceleste de la mejor manera, e impuso el blokecore, la tendencia de prendas holgadas y urbanas, que juegan con la figura natural, con las camisetas de su deporte favorito.

A.E