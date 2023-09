Las Kardashian-Jenner forman parte de las familias más famosas del planeta, su reality las catapultó a la fama y ahora son conocidas en todo el mundo como las primeras influencers en las redes sociales. Fama, dinero y muchas polémicas rodean a estas hermanas, en este caso Khloe Kardashian tardó un año en registrar legalmente el nombre de su segundo hijo.

Khloe Kardashian junto a sus hijos, True y Tatum

La mediana del clan no es de las más polémicas, pero los flashes han logrado ponerla en el ojo de la tormenta varias veces. La empresaria tuvo a su hijo con su ex Tristan Thompson, con quien ya tiene una hija llamada True, a través de un proceso de gestación subrogada. La socialité no había registrado legalmente el nombre porque no estaba seguro de cuál quería.

El nombre del hijo de Klhoe Kardashian fue registrado después de un año

La hermana de Kendall Jenner eligió el nombre de Tatum. Aunque esto ya sé sabia porque la empresaria lo dijo en innumerables veces, tardó un año en registrar legalmente en el estado de California. En este lado de Estados Unidos la ley permite elegir el apellido de la madre, del padre o una combinación.

Khloe Kardashian se decidió por el suyo y nombró a Tatum: Kardashian. La decisión la tomó por los numerosos problemas que tuvo con el basquetbolista. Según la revista People, un juez de Los Ángeles le permitió cambiar el nombre en un periodo de 13 meses.

