Así es el kit de emergencia que JRei lleva a todos lados desde el terrible episodio que vivió con María Becerra

En abril pasado, María Becerra estuvo al borde de la muerte luego de sufrir una hemorragia interna causada por un embarazo ectópico. La descompensación de la cantante fue en su hogar, y según contó posteriormente, su vida corrió riesgo, pero lo que marcó la diferencia fue el rápido accionar de su novio, Julián Reininger, conocido popularmente como JRei, quien realizó las maniobras necesarias para cuidarla.

Ese episodio marcó un antes y después en la pareja, debido al gran temor que sintieron, como por el duelo que atraviesan al perder su segundo embarazo. Y es ahora que JRei contó la decisión que tomó al respecto: estar listo para dar asistencia a quien lo necesite.Es que desde entonces, el cantante llega consigo un kit de supervivencia y con elementos de asistencia, que asegura que no es solo para él o su pareja sino por "si le pasa algo a alguien en la calle quiero ayudar".

Cómo es el kit de JRei

El 30 de octubre, JRei fue invitado a Tapados de laburo (Olga) y el cantante llegó al estudio con una gran mochila, que indicó que siempre tiene en su auto para estar listo ante cualquier emergencia. Pese a que indicó que es un aficionado de salir de viajes y estar en la naturaleza, la iniciativa de estar equipado para estas situaciones ocurrió luego del susto que tuvieron junto a María Becerra, en abril pasado.

"A raíz de lo que nos pasó con el embarazo me di cuenta que necesitaba tener, mínimo, un botiquín en la camioneta", indicó. Además de contar con objetos relacionados con dar soluciones mecánicas ante problemas vehiculares, lleva consigo un botiquín de primeros auxilios, con elementos necesarios para una urgencia: termómetro, desinfectante para heridas, cepillo de dientes, tijeras, vendas, medicamentos, entre otros.

Pero lo que llamó la atención fue el torniquete, siendo un compresor elástico, siendo un instrumento médico de primeros auxilios, que se usa para comprimir venas ante una hemorragia. El cantante contó que junto a María Becerra, luego de la urgencia que atravesaron, realizaron los cursos de stop the bleed y el de RCP. El primero de ellos es una capacitación para saber cómo controlar hemorragias que amenazan la vida hasta que llegue ayuda profesional, mientras que el segundo es para tener conocimiento para efectuar la maniobra de una reanimación cardiopulmonar.

De esta forma, la pareja decidió tomar su dolorosa experiencia para detectar las necesidades de conocimiento que tenían, para estar listos por si alguno de ellos requiere asistencia o un tercero. Por ello, JRei tiene siempre cerca su kit de supervivencia por su María Becerra necesita de su asistencia u otra persona a quien pueda ayudar.