De Tini Stoessel a Guillermina Valdés y Allegra Cubero, las famosas imponen el corte de pelo tendencia para el verano

El cabello es una manera de imponer las tendencias en la industria fashionista. Las famosas acompañan al look con diferentes cortes de pelo o tinturas para remarcar el estilo de cada una y elevar sus conocimientos en la moda. Si bien las temporadas van modificando los más elegidos por los usuarios, hay uno que se repite y que fue elegido por Tini Stoessel, Guillermina Valdés y Allegra Cubero, entre otras influencias: el corte por los hombros.

El lob: el corte de pelo tendencia que eligen las famosas

El corte de pelo por los hombros es uno de los tendencia en los últimos meses. Si bien hay celebridades como María Becerra o Valentina Zenere que lo mantienen desde hace un tiempo, el lob se volvió uno de los elegidos para comenzar a enfrentar la próxima temporada de altas temperaturas y colores vibrantes. El verano llega de las manos de las famosas que eligen este especial peinado, en sus diferentes formatos, demostrando que el cabello es parte del pensamiento fashionista a la hora de elegir un look.

María Becerra

Valentina Zenere

Existen diferentes tipos de cortes, teniendo en cuenta este largo. Melena Midi, lob asimétrico, clavicut, soft mullet y muchos más le dan movimiento al cabello, al mismo tiempo que demuestran el estilo de cada usuarios que lo elige. Por su parte, Tini Stoessel y Allegra Cubero optaron por un corte más ondeado, buscando que sus reflejos claros se destaquen por sobre su cabello oscuro. De esta manera, marcaron la tendencia teen para la próxima temporada e impusieron su estilo personal, haciendo que se eleve el look elegido.

Tini Stoessel

Allegra Cubero, con su hermana Indiana

Guillermina Valdés fue una de las celebridades que decidió hacerse el corte hace unas semanas, buscando la comodidad del pelo corto para sus diversos cambios de peinado en su participación en obras teatrales. La actriz optó por un long bob, con la inclinación clásica hacia adelante y capas invisibles en la zona de las puntas. Junto a su rubio, logra iluminar más el look que utilice, sea un total black o un estilo veraniego con colores llamativos.

Guillermina Valdés

El corte lob, o "por los hombros", es el más elegido por los usuarios de las redes sociales y fanáticos fashionistas. Las famosas lo optaron para algunas ocasiones en el invierno, y volvieron a destacarlo para el verano Argentino, que se acerca en los próximos meses. Con estilos urbanos, sensuales y elegantes, demostraron que el cabello es también parte de la elección fashionista personal, ayudando a elevar cada outfit o destacando ciertos puntos de su personalidad.

A.E