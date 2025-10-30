Con cordones y boca de pez: la nueva tendencia en botas que impone María Becerra

María Becerra volvió con todo a su carrera musical y poco a poco deja conocer a sus alter ego, quienes formarán parte de su nuevo álbum Quimera. Con la idea de promocionar su nuevo proyecto musical, la artista viajó a Miami y compartió imágenes del particular look que escogió para la gira de prensa. Si bien su estilismo se llevó todos los halagos, la verdadera estrella fue su calzado: botas boca de pez.

Botas boca de pez: la nueva tendencia que impone María Becerra

María Becerra volvió a marcar estilo y demostró, una vez más, que la moda es una extensión de su arte. En plena gira de prensa por Estados Unidos, la cantante posó con un outfit que combina sensualidad, audacia y un toque de rebeldía. "La nena de Argentina haciendo girita de prensa por Miami", escribió en su reciente posteo.

Las imágenes cosecharon una lluvia de "likes" y elogios especialmente a sus botas boca de pez. Este calzado de diseño vanguardista posee una caña alta y abertura en la zona de los dedos de los pies. Esta elección elevó la estética urbana y femenina que caracteriza a la joven

María Becerra

Estas botas con boca de pez completaron un conjunto en tonos grises estilo colegiala, que estuvo compuesto por una musculosa, remera blanca, falda plisada y corbata al tono. Así, con su característico sello personal, María Becerra mezcló prendas clásicas con un calzado de impronta rocker, moderna y original creando una combinación tan inesperada como acertada.

Este look no fue casualidad y estuvo previamente armado como cada uno de sus atuendos que muestra en público. De hecho, en los últimos días, María Becerra presentó a sus alter ego, los personajes que formarán parte de su nuevo disco, y explicó que está poniendo especial atención en la imagen y el estilo visual de cada uno de ellos.

María Becerra

Las botas boca de pez se convirtieron en uno de los ítems más buscados de la temporada. Se encuentran caracterizados por su punta abierta y son un revival de los 2000 aunque este año llega con un toque original. Su nueva versión las muestra con plataformas, tacos o cordones como las que eligió María Becerra.

Además, brindan una mezcla perfecta entre sensualidad y fuerza, y ayudan a estilizar la figura, sumar altura y, sobre todo, aportar un toque diferente a cualquier look. Tras el furor que causó su publicación, la cantante reapareció en su cuenta de Instagram, este jueves 30 de octubre, para comunicar que su nuevo álbum se lanzará el 20 de noviembre.

"Mi nuevo álbum. Después de casi tres años por fin van a poder escuchar este proyecto en el que tanto venimos trabajando con Shanina, Jojo, Maite y Glady. Estos personajes que tanto me ayudaron a sanar en el camino. Un viaje personal, emocional y profundo, con sus luces y sus sombras, con todas las versiones de mí", escribió la intérprete de Infinitos como el mar.

De esta manera, María Becerra confirma que la moda también es parte de su narrativa artística y una vez más se encargó de imponer una nueva tendencia. En esta oportunidad, se trató de las botas con boca de pez y cordones, un calzado que regresa con fuerza pero con un aire completamente renovado.