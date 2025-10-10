María Becerra y su novio J Rei son una de las parejas más queridas de la industria musical. Los cantantes conviven junto a sus mascotas y se muestran súper enamorados en las redes sociales. Precisamente, en las últimas horas, el joven compartió una particular imagen de la artista y provocó un gran revuelo.

María Becerra y J Rei son los protagonistas de una nueva polémica. A través de sus historias de Instagram, el músico subió una postal de la cantante donde se la veía profundamente dormida y con un look hogareño. "¿Podrán despertarse al lado de semejante belleza?", escribió el joven, muy enamorado de su pareja.

Lo cierto es que, a los pocos minutos, la publicación fue vista por miles de fanáticos de la artista debido a que es seguida por personas de todo el mundo gracias al éxito de sus canciones y su conexión tan especial con el público. Por esta razón, el posteo generó todo tipo de comentarios, aunque predominaron los halagos por la belleza de María Becerra, quien se encontraba sin maquillaje y despeinada en la imagen.

"Me llegan a sacar una foto a mi dormida y me confunden con un personaje del planeta de los simios", "Yo y un re charco de baba en la almohada", "De perfil soy la Mona Jiménez", "Yo pero con los pelos como un nido de caranchos", fueron algunos de los comentarios que recibió la fotografía. Para otros usuarios, se trató de algo poco natural y aseguraban que ella sabía que su novio le estaba por tomar una foto. "Esta re preparada", opinó un seguidor sin filtro.

Ante este revuelo, tanto María Becerra como J Rei decidieron no darle importancia a los mensajes de la gente, demostrando así que su amor va más allá de lo que puedan opinar sobre ellos. Lo cierto es que la historia se la puede ver de costado y en pleno descanso, mientras su pareja no duda en fotografiarla así para luego presumirla en las redes sociales.

María Becerra y J Rei están juntos desde agosto de 2022 y desde ese entonces no ocultaron el amor que sienten. Ya sea en publicaciones o canciones como Tatú, la que ella le dedicó a él, ambos expresan lo mucho que se aman y la relación sana que pudieron formar con el paso del tiempo. Sin dudas, se trata de una de las relaciones más consolidadas del mundo de la música y la más admirada por sus fans.

De hecho, ambos no solo se acompañan en el éxito, sino también en los momentos más duros. María Becerra perdió dos embarazos, fruto de su amor con J Rei, y el cantante de trap estuvo acompañándola en todo momento. En una entrevista que brindó hace pocos meses, tras su regreso a los escenarios, la intérprete de Infinitos como el mar reveló que ambos tenían el deseo de ser padres y que se habían preparado junto a un equipo médico para concretarlo. Sin embargo, en las dos ocasiones la salud de María corrió peligro y generó gran preocupación en su entorno familiar.

De esta manera, la foto de María Becerra que mostró su novio J Rei generó una fuerte polémica, que incluyó comentarios a favor y en contra, en las redes sociales. Sus seguidores halagaron lo linda que es al natural, mientras que otros mencionaron que era una imagen preparada para cuidar su imagen.