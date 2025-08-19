El nuevo sueño de María Becerra después del éxito de “En el Barro”

En el Barro es un éxito dentro de la grilla de Netflix. La nueva historia de los hermanos Ortega se volvió tendencia en las redes sociales y enamoró a todos los espectadores de la plataforma. Sin embargo, una de las participaciones que más se llevó la atención de todos fue la de María Becerra. La cantante demostró sus talentos actorales y se robó el corazón de los fanáticos. Entre sus conciertos agotados y el estreno de la serie, la artista reveló cuál es su siguiente sueño y que la motiva a seguir creciendo todos los días.

María Becerra en En el Barro

El nuevo sueño de María Becerra tras el éxito de “En el Barro”

María Becerra es una de las artistas más importantes de la Argentina. Sus talentos llegaron a enamorar a diversos fanáticos alrededor del mundo, y por eso se volvió un éxito internacional. Sin embargo, decidió que no iba a limitarse solo a la música, y fue así que participó de la nueva serie de los Ortega, una secuela de El Marginal. En el Barro fue rápidamente la producción más vista de Netflix, y el nombre de la cantante estuvo en los posteos en tendencia de las redes sociales.

María Becerra

Esto se suma a la lista de sueños cumplidos por María Becerra, quien asegura que aún tiene muchos más. Entre conciertos en River agotados, presentaciones en programas estadounidenses, volverse ícono fashionista con diferentes estilos y personajes, y ahora una serie que es tendencia, la cantante sigue creciendo en su carrera y deja su nombre en diversos ámbitos. En una entrevista con Luzu TV, mientras se esperaba al estreno de la serie, reveló cuáles serán sus próximos pasos y que tienen que ver con el amor que le tiene a sus mascotas y seres queridos.

“Me gustaría hacerme un refugio de animales, de gatitos, y también de animales silvestres, que son víctimas del contrabando. Y me gustaría tener una fundación también para madres solteras”, se sinceró en Nadie dice Nada. Además, demostró su amor por los paisajes nacionales y agregó que le gustaría seguir viajando, sobre todo volver a las Cataratas del Iguazú, donde vivió una experiencia mágica frente a las aguas.

María Becerra es una de las artistas tendencia del momento, y que se lleva el corazón de muchos de sus seguidores. Tras sus diversos sueños cumplidos, no duda en seguir pensando cómo podrá crecer en diversos ámbitos. Esta vez, lejos del mundo del arte, opta por seguir a ayudando a sus seguidores y a los animales. Los usuarios en las redes sociales no dudaron en exponer sus pensamientos y demostrar lo mucho que valoran los sueños de su cantante favorita.

A.E