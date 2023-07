L-Gante le da la razón a su padre: "tenías razón y el equivocado era yo"

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, lleva mas de un mes detenido luego de ser acusado y denunciado por privación ilagítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia de armas de fuego, y continúa ocupando un celda en la DDI de Quilmes.

Hace unas semanas atrás el padre, Miguel Ángel Prosi dijó: "lo que esta viviendo Elián esta fuera de lo normal, toda la causa esta fuera de lo normal", y continuó "esto es una mamarrachada mal, mi hijo se equivocó completamente, todo por querer separar a sus amigos en una pelea", Miguel pide que la policía investigue si dispararon, con que dispararon y quién disparó.

En una entrevista en el programa El Diario de Mariana, dejó en claro que no esta nada de acuerdo con la clase de amigos que rodean al cantante y dejando en el aire que la llamada "Mafilia" podría haber traído complicaciones en la causa, y también contó que en las charlas con su hijo que tiene ahora no son las mismas que tenía antes de que quede detenido, ahora me dice, "tenías toda la razón viajo".

El papá de L-Gante: "en estos días va a pasar algo importante en la causa"

Según Miguel Ángel Prosi, en estos días aparecerían audios sumamente importantes para la causa y por sobre todo dejo en claro que esto sería beneficioso para su hijo Elián, el papá de L-Gante dijó que dichos audios dejarían mal parado a la defensa de Torres, el denunciante contra su hijo.

El padre del cantante conto que tanto el, como su hijo Elián Valenzuela nunca creyeron que pasarían una situación así, consideran que esto es un ensañamiento contra L-Gante, la justicia no perdona que él sea un "negro villero exitoso", fueron las palabras de Miguel, "porque antes de tener plata tenía los mismos problemas de peleas y nunca estuvo preso, ahora que tiene plata buscan todo para tener guita" sentenció el padre del cantante.

