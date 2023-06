Alejandro Cipolla apuntó sin filtros contra el padre de L-Gante: "Me pareció un cachivache"

Este martes, L-Gante fue excarcelado tras pasar tres semanas detinido en la DDI de Quilmes por ser acusado de privación Ilegítima de la libertad y amenazas coactivas agravadas por el supuesto uso de armas de fuego. Sin embargo, todo indicaría que el cantante permanecería detenido unos días más. Tras esta inesperada decisión de la justicia, quien decidió hablar con los medios fue Alejandro Cipolla, su exabogado.

Recordemos que mientras el referente de Cumbia 420 cumplía su segunda semana de prisión, el abodado abandonó su defensa por "solicitud de la familia de Elián Valenzuela".

L-Gante junto a su padre, Miguel Ángel Prosi.

Primero, Cipolla habló sobre la decisión que tomó el juez sobre el caso que protagonizó el artista: "La excarcelación de Elián salió por los fundamentos que había solicitado yo así que no es algo que me vaya a sorprender, me sorprendió el monto de la caución, 20 millones, me pareció exagerado por parte del juez pero demasiado exagerado, al billete informal son 40 mil dólares".

Luego, Alejandro Cipolla explicó por qué L-Gante no será liberado inmediatamente: "La excarcelación de Elián salió por los fundamentos que había solicitado yo así que no es algo que me vaya a sorprender, me sorprendió el monto de la caución, 20 millones, me pareció exagerado por parte del juez pero demasiado exagerado, al billete informal son 40 mil dólares".

¿Qué dijo Alejandro Cipolla sobre la familia de L-Gante?

En la nota, el abogado dejo en claro que tiene un problema con el padre de su excliente: "Está la madre y el padre hablando, que lea la resolución la madre, son todos conocedores de derecho ahora. Elián nunca me dijo nada, había problemas y discrepancias con la familia, el padre había salido a decir que yo mentía, no sé cuál es el apellido del señor porque Valenzuela no lo es, una cachivada lo que hizo el padre".

Por último, Alejandro Cipolla apuntó contra las actitudes de Miguel Ángel Prosi, el papá de L-Gante: "Me pareció un cachivache, incorrecto menospreciar al hijo de esa manera, que cuando Elián salga va a tener que hacerse un ADN, me pareció un horror lamentable todo lo que dijo".

J.C.C