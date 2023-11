L-Gante vuelve a ser tendencia luego de su disputa con Andy Kusnetzoff en ‘PH Podemos Hablar’. El cantante de cumbia 420 se presentó el pasado octubre en el programa, donde destacó su malestar por las preguntas incómodas por parte del conductor y los presentes en el certamen. El joven no dudó en expresar su descontento y arremetió contra el periodista, causando polémica.

L-Gante

“Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas que me han dicho para pisar el palito, que ustedes saben que me puede generar problemas personales, que lo tendrían que saber porque son profesionales”, expresó con enfado el artista.

L-Gante dio datos picantes sobre su disputa con Andy Kusnetzoff

En una entrevista con ‘Bendita’, L-Gante detalló los motivos de su molestia y lanzó varios palitos contra Andy Kusnetzoff: “Sentí como ‘digo lo que quiero, no me importa qué te causa’. Algo así. Estuve dispuesto a responder todo, pero capaz algunas cosas no las tenía por qué responderlas y no tenían por qué preguntármelas, después de lo hablado antes del programa”.

Además, el cantante mencionó que sintió que querían hacerlo "dar un paso adelante" incluso cuando no se relacionaba con ciertas preguntas: “No me sentía identificado con lo que me estaban diciendo y querían que pase igual”, aseguró L-Gante.

Asimismo, el artista manifestó que muchas partes del encuentro fueron editadas, ya que el conflicto fue duro: “También estuvo editado eso que salió. Estuvo más picante. Andy me dijo ‘bueno, si algo no te gustó lo podemos editar y cortar’. Y yo estaba ‘¡no cortés y no edites!’. ‘Piloteala como la tengo que pilotear yo ahora’. Esa parte no salió”.

En relación con las preguntas sobre Wanda Nara, el cantante de cumbia 420 cuestionó a la producción del programa debido a la incomodidad. “De lo de Wanda no me escapo, pero me preguntaron de otras cosas que son serias. A mí no me interesa responderlas o no, pero en lo legal tal vez me modifica algo. En ese momento fue de ortiva la actitud que tuvieron. Pero yo me quedé hasta el final porque siempre tengo la mejor”, arremetió el joven.

Andy Kusnetzoff, L-Gante y Pia Shaw

Finalmente, L-Gante expresó sobre la posibilidad de este hecho de influir en su carrera de manera negativa si la situación no se manejaba correctamente: “Yo no voy con la intención de cagarte el programa, entonces vos no tenés que tener la intención de arruinarme la carrera. Es la misma. Le dije en un momento ‘así como vengo y te la puedo ‘levantar’, también te la puedo tirar abajo y te hago quedar como un boludo a vos. Pero lo que vas a hacer es editarlo y vos no vas a quedar como un boludo. Solo yo”.

P.C