La China Suárez está considerada como de una de las mujeres más bellas de la Argentina y La Joaqui al parecer, está muy acuerdo, ya que la actriz compartió una sesión de fotos en blanco y negro muy sensuales en su cuenta de Instagram y la intérprete de ‘’Butakera’’ al verla quedó embelesada y se lo hizo saber mediante un comentario muy pícaro.

La China deslumbró a sus seguidores con un carrete de imágenes, en donde se la ve recostada en una cama, luciendo un top unido por guantes largos en negro, un corpiño y a su vez, muchas cadenas plateadas que adornan su cuello y cintura: "Me dijo que su captions siempre me lo dedica", escribió la actriz, al pie de la publicación.

La China Suárez

Qué dijo La Joaqui al ver la sesión de fotos de La China Suárez

Tras ver la galería de postales sensuales de la China y quedar impactada, La Joaqui no dudó en piropearla: "Que hija de mil, sos la mina más linda de Argentina por lejos", expresó. Acto seguido, la actriz le contestó muy buena onda: ‘’Blanquéemos’’, afirmó a modo de broma, acompañado por un emoji con cara de travieso y un corazón rosa.

Los comentarios de la China y La Joaqui

La publicación acumuló miles de likes y comentarios hacia la China Suárez halagando su belleza: ''Tengo más de jugar al 25 con messi en la luna'', ''Podrán alcanzarla??'', ''La mina perfecta no exis...'', ''Rusherking durmió'', ''Hay que inventar otro adjetivo para describirte'', fueron varios de las declaraciones de los usuarios.

Quiénes son los hombres que le rompieron el corazón a la China Suárez

Durante una entrevista, la China contó una anécdota sobre un amor del pasado que la dejó muy mal y esto generó muchos comentarios: "Me rompieron el corazón a los veinte y pico, fue muy duro, era muy celoso y me decía 'te amo, pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, de mi independencia y con 'libertad' hablo de cómo soy yo, no a estar con 20 personas a la vez".

La China, David Bisbal y Rusherking

Inmediatamente, los internautas comenzaron a especular por a David Bisbal con quien comenzó a salir a distancia en 2014, y la actriz 22 tenía 22 años. La segunda persona que le podría haber roto el corazón a ''sangre japonesa'' fue Rusherking, ya que cuando le preguntaron sobre el cantante, ella evitó hacer declaraciones contundentes pero si dio su punto de vista de como se lleva el duelo: "Y la vida, boludo. A veces pasa. Qué sé yo. Está bien. No tengo una respuesta para todo", contó.

D.M