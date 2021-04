La China Suárez habló sobre el problema de salud que logró superar: "Pensaba que estaba loca"

Luego de superar el coronavirus, la China Suárez habló sobre un síndrome que sufrió por largo tiempo y que actualmente logró superar.

“Durante mi adolescencia y mis veintes, tenía algunos 'desarreglos hormonales' que afectaban mucho mi día a día. Por supuesto, esto no lo sabía hasta que fui a un psicólogo y luego a un psiquiatra”, comenzó su relato la actriz en una nota con la revista El Planeta Urbano.

“En esa época realmente pensaba que estaba loca, que mi carácter e impulsividad a veces eran inmanejables y que tendría que lidiar con eso para siempre. Hasta que me hablaron del 'síndrome premenstrual', del que poco se habla”, siguió en su relato.

“Ahí entendí que no estaba loca, sino que mis hormonas estaban haciendo de las suyas. Estuve tomando una medicación que me ayudó muchísimo y logré comprender lo importante que es cuidarnos también en ese sentido y no estigmatizar la salud mental”, agregó la China en tiempo donde la pandemia ha hecho estragos en la salud mental.

La salud de la China Suárez: fue dada de alta tras contraer Coronavirus

La China Suárez fue dada de alta luego de haberse contagiado de Coronavirus. La pareja de Benjamín Vicuña informó haberse contagiado el pasado 15 de abril y este fin de semana mostró el resultado del test realizado.

"Antígeno negativo. Chau bicho. Ojalá sea un hasta nunca", expresó la reconocida actriz de 29 años en las historias de su cuenta oficial de Instagram junto a una postal en la que se ve claramente el resultado.

Mientras la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio se encontraba aislada, contó a sus fanáticos a través de sus redes sociales cómo atravesaba la enfermedad: "Transitando este virus con dolor de cabeza, contractura, decaimiento y un poco agitada".