La China Suárez reaccionó evasiva cuando le mencionaron a Benjamín Vicuña

La China Suárez felicitó a Benjamín Vicuña por el lanzamiento de su primer libro, basado en el duelo que atravesó tras la pérdida de su hija, Blanca. Sin embargo, quedó en evidencia por la incomodidad que demostró cuando le mencionaron al actor.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la China Suárez intentaba anunciar la fecha de estreno de la película que filmó en España el año pasado: "Objetos". En ese momento ingresaron al dormitorio donde ella estaba, sus hijas, Rufina y Magnolia.

China Suárez.

"Quería contarles que el 18 de mayo se estrena 'Objetos' en Argentina, en todos los cines", informó la China que rápidamente fue interrumpida por Magnolia que acotó: "La peli de mamá rescate, porque mi papi hizo una peli...".

Automáticamente la actriz intervino y cortó el tema: "Pero ese es tu papá, ahora se estrena la peli de mama". De esta forma, la China enfatizó que estaba vendiendo su película y no quería que se opaque el momento.

El mensaje de la China Suárez a Benjamín Vicuña

Mediante sus redes sociales, la China Suárez compartió una imagen de la portada y expresó: "Te felicito. Mi admiración siempre por tu forma de seguir adelante".

No es la primera vez que la actriz de 31 años mantiene gestos hacia su ex pareja, a pesar de que Benjamín Vicuña no la sigue en redes y hasta la tiene bloqueada.

El mensaje de la China Suárez a Benjamín Vicuña.

En este caso, decidió hacer caso omiso a esta actitud de su ex pareja y decidió compartir este post y arrobar su cuenta, a pesar de que no figure el usuario.